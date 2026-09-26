Хуберт Урбански: Водещият на „Стани богат“ в Полша с български корени

25 години след старта си в България „Стани богат“ отбелязва своя четвъртвековен юбилей. По този повод Катерина Семерджиева се срещна в Полша с Хуберт Урбански - познатият водещ на местното издание на предаването. Този път обаче ролите са разменени - той сяда на стола на участника, а въпросите са към него.

Причината за срещата не е само общата им любов към играта. Зад връзката на Урбански с „Стани богат“ стои и една любопитна българска история.

„Стани богат - 25 години. Браво на вас! На всичките участници желая да печелят винаги големи, големи пари!“, заяви Хуберт Урбански.

Поздравът по повод юбилея на легендарната игра по bTV е отправен от Варшава. Урбански владее български език отлично, но причината не е свързана с факта, че Полша е страната с най-много преподаватели по български език в Европейския съюз. В неговия случай връзката с езика идва от семейните му корени в България.

В полския телевизионен ефир Хуберт Урбански е сред най-разпознаваемите лица, а името му от години е неразривно свързано с местната версия на „Стани богат“. Връзката му с България обаче е лична - майка му е българка, а второто му име е Кирил, дадено в чест на българския му дядо.

По повод юбилея на „Стани богат“ в България екипът на bTV се отправя към Полша, където срещата с Урбански е на неговия терен и в неговото студио, но този път въпросите са подготвени от екипа на bTV.

„За мен е много емоционално, че мога да говоря тук, в студиото, на български“, споделя Хуберт Урбански.

Когато го питат кое е първото място, за което се сеща, щом чуе „България“, Урбански посочва София и Велико Търново. Причината е свързана с детските му години, както и с времето, което е прекарвал във Велико Търново, където майка му е живяла дълго след войната.

„Може би София е там, където съм живял като дете. Но също Велико Търново. Тези две места – Велико Търново, защото много време съм прекарал също в Търново, тъй като майка ми е живяла много дълго време след войната във Велико Търново и ходих много често в Търново. Аз даже бих казал, че предпочитам Търново, отколкото София, въпреки че обичам София също. Но Търново е някак си по-уютно, има по-топли спомени от Търново“, споделя Урбански.

Полският водещ обяснява, че днес определя българския си като „стар“, тъй като го е усвоил основно в разговори с възрастни хора и рядко има възможност да го практикува.

„Говоря един стар български, защото аз учих български, говорейки с възрастни хора и всъщност сега изобщо не го упражнявам. Няма с кого да говоря, даже с майка ми. Тя е напълно полякиня, говорим само полски. От време на време тя даже няма съзнание - може би ще го смени и говори български. Изведнъж започва някакво изречение на полски, след това се прехвърля на български, завършва с полски. Така че общо взето само с нея на български и много рядко“, разказва той.

В разговора Урбански се връща и към спомените си от срещите с българските си роднини, които датират още от детството му.

„Аз като дете си спомням, че ходил съм много пъти, гостувал съм и познавах по онова време много членове на семейството ми и на семейството Лекарски. Спомням си брат на дядо ми – Крум Лекарски. Това беше много отдавна, за съжаление. Той беше заместник-министър на отбраната след войната и беше също много дълго един състезател по конна езда. Много успешен, с много титли“, споделя Хуберт Урбански.

Сред хората, които познава от онези години, е и съпругата на Крум Лекарски - Надежда Лекарска.

„Жена му Надежда Лекарска е била член на Българския олимпийски комитет. И нея познавах като дете. Много често съм им гостувал, ама след това, след годините, те, всичките вече много възрастни хора, си отидоха. За съжаление, сега това много съжалявам. Има може би само няколко от тях, които още са живи, и с тях съм в контакт. Следващи генерации идват. И всъщност не остават в България, а си заминават“, допълва още той.

Попитан дали може да се каже, че двама българи водят „Стани богат“, Урбански приема определението с уточнението за гражданството си:

„По паспорт съм поляк, ама да, може да се каже така. Действително, аз бяха трима, нали? Да, може така да се каже“.

От 1999 г. Хуберт Урбански е лицето на „Стани богат“ в Полша. По думите му в началото не е предполагал, че ще остане толкова дълго на водещото място.

„Не, изобщо не. Най-смешното е, че ходих на кастинги през онова време, в 90-те години. Ходих на много кастинги, на различни, и се опитвах много пъти. И за щастие не успях никъде освен „Милионерите“. Това е голям късмет, защото по тази причина всъщност толкова време съм водещ на „Стани богат“. Имаше и други програми, където се опитвах, ама не успях. Ама те изчезнаха, тях ги няма вече“, споделя той.

Урбански отбелязва и промяна в поведението на участниците през годините.

„Съвременните участници нямат комплекси. В смисъл - не са срамежливи. По-рано беше: „Не знам и срам ме е, че не знам“. Сега не им пука. Не знаят, ама не е проблем. „Не знам и какво от това“. Това е една от промените“, посочва Урбански.

По думите му преди 20-25 години в предаването са се явявали предимно по-възрастни участници, а интернет все още не е имал днешната популярност.

„Те имаха едно възпитание, индикация от старите времена. Тях ги няма вече тези хора или са много възрастни и не се опитват даже да влязат, защото е съвременна телевизия, модерна телевизия, компютри и това-онова. А това вече така малко ги спира. И тези, които идват, бих казал, са по-млади. Сега повече млади хора идват тук вече да играят“, отбелязва той.

Попитан дали днешните участници показват същото ниво на знания като тези преди години, Урбански смята, че разликата е по-скоро в обратната посока.

„Бих казал - по-малко. Не знам как е в България, какво е впечатлението тук. Смятам, че знаят по-малко, но въпреки това печелят хубави пари. Ние през последните два сезона изхарчихме някъде към почти 10 милиона злоти, което е над 2 милиона евро във всичките награди - не само в главните, а общо взето във всичките“, споделя той.

Сред моментите, които Урбански помни най-силно от годините си като водещ, са тези, в които студиото се изпълва с конфети.

„Винаги тези моменти, когато падат конфети, става много тържествено. И хората са много трогнати, и с големи емоции, когато печелят. Това е хубаво, но аз обичам тези моменти, които не са много очевидни. Когато е малко гринч, защото тогава това е най-интересната телевизия – когато нещо не е очевидно“, разказва Хуберт Урбански.

По случай годишнината на „Стани богат“ в България Урбански отправя пожелания към екипа на предаването и неговия водещ Ники.

„Първо на първо - много здраве и на Ники, и на състезателите. Защото здраве и енергия - това е много важно в това предаване. И следващи 25 години. Колкото по-дълго, толкова по-интересно. Аз смятам, че ние имаме голямо щастие - и аз, и Ники, че работим с този формат, който е много, много добър като качествен формат. И по тази причина всъщност след толкова години все още хората се интересуват, гледат „Стани богат“ и това означава, че има шанс, че ще гледат следващите 25 години. И това ми е пожеланието“, посочва Хуберт Урбански.