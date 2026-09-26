Новини
Търси
Подкаст
Общество

Жителите на район „Подуяне“ могат да предават ненужните си вещи в специално обособен пункт

Жителите на район „Подуяне“ могат да предават ненужните си вещи в специално обособен пункт
Facebook/Кристиян Христов - кмет на р-н "Подуяне"

Пунктът ще бъде открит на кръстовището между улиците „Резбарска” и „Васил Априлов”

Стари мебели, техника, гуми и други ненужни вещи могат да бъдат предадени днес в столичния квартал "Подуяне".

Инициатива „Магата“ събира едрогабаритни, електронни и опасни битови отпадъци. Името идва от първите срички на думите мазета, гаражи и тавани. 

Пунктът ще бъде открит на кръстовището между улиците „Резбарска” и „Васил Априлов”.

Хората могат да изхвърлят това, което искат, до 15:00 часа днес. Тя продължава на 3 октомври в район „Слатина”. Той се намира в зона 3, която до скоро беше част от проблемите райони с боклука. 

„В нашия квартал дълго време имахме проблеми с боклука. Не е правилно да хвърляме големи отпадъци до кофите. Хубаво е да има такава инициатива”, споделя жител, пред НОВА ТВ.

„Договорът е подписан, хората имат нужната техника. Ако има необслужени територии, Столичният инспекторат ще налага санкции”, каза заместник-кметът по околна среда към Столичната община Николай Неделков.

Още по темата

Терзиев: Районите “Подуяне”, “Слатина” и “Изгрев” вече са вкарани в ред

Терзиев: Районите “Подуяне”, “Слатина” и “Изгрев” вече са вкарани в ред

Терзиев: Спестихме над 81 млн. евро от чистота за “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за идните 5 години

Терзиев: Спестихме над 81 млн. евро от чистота за “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за идните 5 години

„Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“ вече са с договор за почистване

„Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“ вече са с договор за почистване

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Ниското ниво на Дунав поставя въпроса за охлаждането на новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“

Ниското ниво на Дунав поставя въпроса за охлаждането на новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“

Рекордно количество кокаин и марихуана за над 2 млн. евро задържаха на „Лесово“

Рекордно количество кокаин и марихуана за над 2 млн. евро задържаха на „Лесово“

Васил Терзиев: Никола Цолов показа характер и се върна на върха

Васил Терзиев: Никола Цолов показа характер и се върна на върха

Всички гледат цената му, но какво знаем за самия дизел? 6 любопитни факта

Всички гледат цената му, но какво знаем за самия дизел? 6 любопитни факта

МВнР предупреждава българите за възможни затруднения при пътуване до Гърция

МВнР предупреждава българите за възможни затруднения при пътуване до Гърция

Водещи

Ниското ниво на Дунав поставя въпроса за охлаждането на новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“

Ниското ниво на Дунав поставя въпроса за охлаждането на новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“

  • Преди 1 минута
Елизара Янева продължава победната си серия и е на финал в Пловдив

Елизара Янева продължава победната си серия и е на финал в Пловдив

Рекордно количество кокаин и марихуана за над 2 млн. евро задържаха на „Лесово“

Рекордно количество кокаин и марихуана за над 2 млн. евро задържаха на „Лесово“

Швеция надви Румъния, Украйна покори Будапеща

Швеция надви Румъния, Украйна покори Будапеща

  • Преди 25 минути
Васил Терзиев: Никола Цолов показа характер и се върна на върха

Васил Терзиев: Никола Цолов показа характер и се върна на върха

Всички гледат цената му, но какво знаем за самия дизел? 6 любопитни факта

Всички гледат цената му, но какво знаем за самия дизел? 6 любопитни факта

  • Преди 33 минути
30% ръст на данъчните оценки: Какво означава това за имотите и семейния бюджет?

30% ръст на данъчните оценки: Какво означава това за имотите и семейния бюджет?

МВнР предупреждава българите за възможни затруднения при пътуване до Гърция

МВнР предупреждава българите за възможни затруднения при пътуване до Гърция

  • Преди 41 минути
Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян

Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян

Украйна заяви, че е поразила тази нощ Илската петролната рафинерия в Русия

Украйна заяви, че е поразила тази нощ Илската петролната рафинерия в Русия

  • Преди 58 минути
Белгия покори Рим, а Мбапе донесе победа на Франция в дебюта на Зидан

Белгия покори Рим, а Мбапе донесе победа на Франция в дебюта на Зидан

  • Преди 1 час
Катастрофата с четири жертви - възстановено е движението по първокласния път София – Варна

Катастрофата с четири жертви - възстановено е движението по първокласния път София – Варна

Снежна приказка на Черни връх

Снежна приказка на Черни връх

Франция сложи край на приказката на Финландия и ще играе за европейската титла

Франция сложи край на приказката на Финландия и ще играе за европейската титла

  • Преди 2 часа
Жителите на район „Подуяне“ могат да предават ненужните си вещи в специално обособен пункт

Жителите на район „Подуяне“ могат да предават ненужните си вещи в специално обособен пункт