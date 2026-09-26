Катастрофата с четири жертви - възстановено е движението по първокласния път София – Варна

Възстановено е движението по първокласния път София – Варна в района на Сопот, където при катастрофа загинаха четирима души, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Заради тежкия инцидент пътят беше затворен в продължение на часове и движението се пренасочваше през Микре и Угърчин.

Сигналът за катастрофата е получен малко преди 9:20 ч., ударили са се два насрещно движещи се автомобила. Всички жертви са пътували в едната кола.

При катастрофи през последното денонощие в България са пострадали 31 души, един е загинал, съобщиха от МВР на сайта си. Общо 21 са пътнотранспортните произшествия за последните 24 часа.

В София са регистрирани една тежка и 33 леки катастрофи, с един ранен и без загинали.

От началото на годината са станали 5057 катастрофи, загинали са 346 души, а са ранени 6276.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчитат 25-ма повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.