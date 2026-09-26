Васил Терзиев: Никола Цолов показа характер и се върна на върха

"След трудния уикенд в Мадрид Никола Цолов показа характер и се върна там, където му е мястото – на върха".

Това написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук по повод второто място на българския пилот във Формула 2 в Баку.

Никола Цолов завърши на второ място за Голямата награда на Азербайджан във Формула 2, а неговият основен съперник за титлата Рафаел Камара спечели без изпреварвания и остана начело на подреждането при пилотите. Българският пилот от Кампос Рейсинг потегли 11-и, след като в събота бе наказан с три позиции заради грешка в питлейна.

"Днес бяхме заедно с феновете в София и стискахме палци до последната обиколка. А Никола Цолов направи нещо страхотно – тръгна 11-и и завърши втори в Баку".

Той определи представянето на Цолов като подиум в толкова важен момент от сезона и отбеляза, че има само седем точки разлика в битката за титлата.

"Давай, Никола! Ние сме с теб!", написа още Терзиев.

На 25-и и 26 септември Столичната община организира излъчване на голям екран на състезанията на българския пилот Никола Цолов във Формула 2. Екранът е разположен на площадното пространство при паметника на Васил Левски, до ул. „Московска“, а входът ще бъде свободен.