Рекордно количество кокаин и марихуана за над 2 млн. евро задържаха на „Лесово“

20 килограма кокаин и 26 килограма марихуана са задържани на ГКПП „Лесово“ при опит за транзитен трафик към Турция. Общата стойност на наркотиците е около 2,2 млн. евро.

Наркотичните вещества са били укрити в специално изработен тайник в резервоара на товарен автомобил. Тайникът е бил облицован с олово с цел да затрудни и заблуди рентгеновата проверка. По случая е проведена съвместна операция на ГДБОП и Агенция „Митници“.

След като камионът е бил засечен, митническите служители са го прихванали на пункта и са извършили проверка. По данни на разследващите става въпрос за транзитен трафик на наркотични вещества, пристигащи от други европейски държави и преминаващи през България към Турция.

От ГДБОП уточниха, че в подобни схеми наркотиците могат да бъдат транспортирани през страната с няколко превозни средства, за да се затрудни проследяването им.

В момента се извършват процесуално-следствени действия на различни места в страната.

Има задържани лица, като към момента официално задържан е шофьорът на камиона – 40-годишен български гражданин с предишна присъда. Предстои той да бъде привлечен като обвиняем и да му бъде наложено задържане до 72 часа, след което прокуратурата ще прецени за искане на постоянна мярка „задържане под стража“.

По случая е образувано досъдебно производство. От прокуратурата посочиха, че обвинението е по чл. 242 от Наказателния кодекс и предвид големия размер на наркотиците наказанието може да бъде от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба от 200 000 до 300 000 евро.

Разследването трябва да установи откъде са влезли наркотиците, дали са били претоварени или групирани на територията на България и кои са останалите участници в схемата.

От ГДБОП подчертаха, че на този етап не може да се говори за разбита престъпна група, тъй като материалите все още се докладват на прокуратурата.

По думите им обаче категорично е пресечен канал за трафик на наркотици. Според разследващите наркотиците, насочени към Турция, могат впоследствие да бъдат предназначени както за турския пазар, така и за държави от Близкия изток