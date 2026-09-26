Новини
Търси
Подкаст
Общество

Рекордно количество кокаин и марихуана за над 2 млн. евро задържаха на „Лесово“

Рекордно количество кокаин и марихуана за над 2 млн. евро задържаха на „Лесово“
БТА

Акцията е проведена тази нощ на граничен пункт "Лесово" - има задържани

20 килограма кокаин и 26 килограма марихуана са задържани на ГКПП „Лесово“ при опит за транзитен трафик към Турция. Общата стойност на наркотиците е около 2,2 млн. евро.

Наркотичните вещества са били укрити в специално изработен тайник в резервоара на товарен автомобил. Тайникът е бил облицован с олово с цел да затрудни и заблуди рентгеновата проверка. По случая е проведена съвместна операция на ГДБОП и Агенция „Митници“.

След като камионът е бил засечен, митническите служители са го прихванали на пункта и са извършили проверка. По данни на разследващите става въпрос за транзитен трафик на наркотични вещества, пристигащи от други европейски държави и преминаващи през България към Турция.

От ГДБОП уточниха, че в подобни схеми наркотиците могат да бъдат транспортирани през страната с няколко превозни средства, за да се затрудни проследяването им.

В момента се извършват процесуално-следствени действия на различни места в страната.

Има задържани лица, като към момента официално задържан е шофьорът на камиона – 40-годишен български гражданин с предишна присъда. Предстои той да бъде привлечен като обвиняем и да му бъде наложено задържане до 72 часа, след което прокуратурата ще прецени за искане на постоянна мярка „задържане под стража“.

По случая е образувано досъдебно производство. От прокуратурата посочиха, че обвинението е по чл. 242 от Наказателния кодекс и предвид големия размер на наркотиците наказанието може да бъде от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба от 200 000 до 300 000 евро.

Разследването трябва да установи откъде са влезли наркотиците, дали са били претоварени или групирани на територията на България и кои са останалите участници в схемата.

От ГДБОП подчертаха, че на този етап не може да се говори за разбита престъпна група, тъй като материалите все още се докладват на прокуратурата.

По думите им обаче категорично е пресечен канал за трафик на наркотици. Според разследващите наркотиците, насочени към Турция, могат впоследствие да бъдат предназначени както за турския пазар, така и за държави от Близкия изток

Още по темата

Специализирани операции срещу наркоразпространението в София - има задържани

Специализирани операции срещу наркоразпространението в София - има задържани

Полицията в София с акция срещу наркоразпространението

Полицията в София с акция срещу наркоразпространението

Шестима задържани при акция на СДВР срещу наркоразпространението

Шестима задържани при акция на СДВР срещу наркоразпространението

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Васил Терзиев: Никола Цолов показа характер и се върна на върха

Васил Терзиев: Никола Цолов показа характер и се върна на върха

Всички гледат цената му, но какво знаем за самия дизел? 6 любопитни факта

Всички гледат цената му, но какво знаем за самия дизел? 6 любопитни факта

МВнР предупреждава българите за възможни затруднения при пътуване до Гърция

МВнР предупреждава българите за възможни затруднения при пътуване до Гърция

Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян

Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян

Катастрофата с четири жертви - възстановено е движението по първокласния път София – Варна

Катастрофата с четири жертви - възстановено е движението по първокласния път София – Варна

Водещи

Елизара Янева продължава победната си серия и е на финал в Пловдив

Елизара Янева продължава победната си серия и е на финал в Пловдив

Рекордно количество кокаин и марихуана за над 2 млн. евро задържаха на „Лесово“

Рекордно количество кокаин и марихуана за над 2 млн. евро задържаха на „Лесово“

Швеция надви Румъния, Украйна покори Будапеща

Швеция надви Румъния, Украйна покори Будапеща

  • Преди 23 минути
Васил Терзиев: Никола Цолов показа характер и се върна на върха

Васил Терзиев: Никола Цолов показа характер и се върна на върха

Всички гледат цената му, но какво знаем за самия дизел? 6 любопитни факта

Всички гледат цената му, но какво знаем за самия дизел? 6 любопитни факта

  • Преди 32 минути
30% ръст на данъчните оценки: Какво означава това за имотите и семейния бюджет?

30% ръст на данъчните оценки: Какво означава това за имотите и семейния бюджет?

МВнР предупреждава българите за възможни затруднения при пътуване до Гърция

МВнР предупреждава българите за възможни затруднения при пътуване до Гърция

  • Преди 39 минути
Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян

Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян

Украйна заяви, че е поразила тази нощ Илската петролната рафинерия в Русия

Украйна заяви, че е поразила тази нощ Илската петролната рафинерия в Русия

  • Преди 57 минути
Белгия покори Рим, а Мбапе донесе победа на Франция в дебюта на Зидан

Белгия покори Рим, а Мбапе донесе победа на Франция в дебюта на Зидан

  • Преди 1 час
Катастрофата с четири жертви - възстановено е движението по първокласния път София – Варна

Катастрофата с четири жертви - възстановено е движението по първокласния път София – Варна

Снежна приказка на Черни връх

Снежна приказка на Черни връх

Франция сложи край на приказката на Финландия и ще играе за европейската титла

Франция сложи край на приказката на Финландия и ще играе за европейската титла

  • Преди 1 час
Жителите на район „Подуяне“ могат да предават ненужните си вещи в специално обособен пункт

Жителите на район „Подуяне“ могат да предават ненужните си вещи в специално обособен пункт

МВнР предупреждава българите за мощна буря в САЩ

МВнР предупреждава българите за мощна буря в САЩ