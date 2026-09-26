Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Елизара Янева продължава победната си серия и е на финал в Пловдив

Елизара Янева продължава победната си серия и е на финал в Пловдив
БТА

Първата ракета на България записа девети пореден успех, след като разгроми Кайса Хенеман за 63 минути

Елизара Янева се класира за финала на международния турнир по тенис на клей от категория W50 в Пловдив.

19-годишната българка, която е поставена под номер 1 в схемата, победи четвъртата поставена Кайса Хенеман от Швеция с 6:0, 6:3. Полуфиналната среща на кортовете на ТК „Макс Про“ продължи само 63 минути.

Янева бе безапелационна в откриващия сет. Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ реализира три пробива и не даде нито един гейм на съперничката си.

Втората част предложи повече обрати. Българката поведе с 2:0, но Хенеман отговори със серия от три поредни гейма и обърна резултата до 3:2.

Това обаче не разколеба Янева. Пловдивчанката отново пое контрола върху двубоя, спечели следващите четири гейма и затвори мача с 6:3.

Това е четвърта поредна победа за първата ракета на България на турнира в Пловдив, без да е загубила сет. Янева вече е в серия от девет последователни успеха.

През миналата седмица тя спечели титлата на друга надпревара от категория W50 в Пазарджик. Сега българката е само на една победа от втори пореден трофей.

Още по темата

Елизара Янева защити титлата си в Пазарджик след драматичен финал

Елизара Янева защити титлата си в Пазарджик след драматичен финал

Елизара Янева с нов рекорд в световната ранглиста, Росица Денчева със скок от 79 места

Елизара Янева с нов рекорд в световната ранглиста, Росица Денчева със скок от 79 места

Елизара Янева отпадна в квалификациите на US Open

Елизара Янева отпадна в квалификациите на US Open

Елизара Янева е на полуфинал във Варшава след тенис драма

Елизара Янева е на полуфинал във Варшава след тенис драма

Елизара Янева елиминира №3 в схемата и е на четвъртфинал във Варшава

Елизара Янева елиминира №3 в схемата и е на четвъртфинал във Варшава

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Швеция надви Румъния, Украйна покори Будапеща

Швеция надви Румъния, Украйна покори Будапеща

Белгия покори Рим, а Мбапе донесе победа на Франция в дебюта на Зидан

Белгия покори Рим, а Мбапе донесе победа на Франция в дебюта на Зидан

Франция сложи край на приказката на Финландия и ще играе за европейската титла

Франция сложи край на приказката на Финландия и ще играе за европейската титла

Алкарас заблестя пред Федерер и изведе Европа напред за „Лейвър Къп“

Алкарас заблестя пред Федерер и изведе Европа напред за „Лейвър Къп“

Никола Цолов завърши втори в Баку

Никола Цолов завърши втори в Баку

Водещи

Ниското ниво на Дунав поставя въпроса за охлаждането на новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“

Ниското ниво на Дунав поставя въпроса за охлаждането на новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“

  • Преди 3 минути
Елизара Янева продължава победната си серия и е на финал в Пловдив

Елизара Янева продължава победната си серия и е на финал в Пловдив

Рекордно количество кокаин и марихуана за над 2 млн. евро задържаха на „Лесово“

Рекордно количество кокаин и марихуана за над 2 млн. евро задържаха на „Лесово“

Швеция надви Румъния, Украйна покори Будапеща

Швеция надви Румъния, Украйна покори Будапеща

  • Преди 27 минути
Васил Терзиев: Никола Цолов показа характер и се върна на върха

Васил Терзиев: Никола Цолов показа характер и се върна на върха

Всички гледат цената му, но какво знаем за самия дизел? 6 любопитни факта

Всички гледат цената му, но какво знаем за самия дизел? 6 любопитни факта

  • Преди 35 минути
30% ръст на данъчните оценки: Какво означава това за имотите и семейния бюджет?

30% ръст на данъчните оценки: Какво означава това за имотите и семейния бюджет?

МВнР предупреждава българите за възможни затруднения при пътуване до Гърция

МВнР предупреждава българите за възможни затруднения при пътуване до Гърция

  • Преди 43 минути
Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян

Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян

Украйна заяви, че е поразила тази нощ Илската петролната рафинерия в Русия

Украйна заяви, че е поразила тази нощ Илската петролната рафинерия в Русия

  • Преди 1 час
Белгия покори Рим, а Мбапе донесе победа на Франция в дебюта на Зидан

Белгия покори Рим, а Мбапе донесе победа на Франция в дебюта на Зидан

  • Преди 1 час
Катастрофата с четири жертви - възстановено е движението по първокласния път София – Варна

Катастрофата с четири жертви - възстановено е движението по първокласния път София – Варна

Снежна приказка на Черни връх

Снежна приказка на Черни връх

Франция сложи край на приказката на Финландия и ще играе за европейската титла

Франция сложи край на приказката на Финландия и ще играе за европейската титла

  • Преди 2 часа
Жителите на район „Подуяне“ могат да предават ненужните си вещи в специално обособен пункт

Жителите на район „Подуяне“ могат да предават ненужните си вещи в специално обособен пункт