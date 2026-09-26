Елизара Янева продължава победната си серия и е на финал в Пловдив

Елизара Янева се класира за финала на международния турнир по тенис на клей от категория W50 в Пловдив.

19-годишната българка, която е поставена под номер 1 в схемата, победи четвъртата поставена Кайса Хенеман от Швеция с 6:0, 6:3. Полуфиналната среща на кортовете на ТК „Макс Про“ продължи само 63 минути.

Янева бе безапелационна в откриващия сет. Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ реализира три пробива и не даде нито един гейм на съперничката си.

Втората част предложи повече обрати. Българката поведе с 2:0, но Хенеман отговори със серия от три поредни гейма и обърна резултата до 3:2.

Това обаче не разколеба Янева. Пловдивчанката отново пое контрола върху двубоя, спечели следващите четири гейма и затвори мача с 6:3.

Това е четвърта поредна победа за първата ракета на България на турнира в Пловдив, без да е загубила сет. Янева вече е в серия от девет последователни успеха.

През миналата седмица тя спечели титлата на друга надпревара от категория W50 в Пазарджик. Сега българката е само на една победа от втори пореден трофей.