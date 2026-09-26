Елизара Янева продължава победната си серия и е на финал в Пловдив
Първата ракета на България записа девети пореден успех, след като разгроми Кайса Хенеман за 63 минути
Елизара Янева се класира за финала на международния турнир по тенис на клей от категория W50 в Пловдив.
19-годишната българка, която е поставена под номер 1 в схемата, победи четвъртата поставена Кайса Хенеман от Швеция с 6:0, 6:3. Полуфиналната среща на кортовете на ТК „Макс Про“ продължи само 63 минути.
Янева бе безапелационна в откриващия сет. Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ реализира три пробива и не даде нито един гейм на съперничката си.
Втората част предложи повече обрати. Българката поведе с 2:0, но Хенеман отговори със серия от три поредни гейма и обърна резултата до 3:2.
Това обаче не разколеба Янева. Пловдивчанката отново пое контрола върху двубоя, спечели следващите четири гейма и затвори мача с 6:3.
Това е четвърта поредна победа за първата ракета на България на турнира в Пловдив, без да е загубила сет. Янева вече е в серия от девет последователни успеха.
През миналата седмица тя спечели титлата на друга надпревара от категория W50 в Пазарджик. Сега българката е само на една победа от втори пореден трофей.