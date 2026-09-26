Специално признание за Иван Иванов след пробива му в топ 500

Иван Иванов получи специално признание за впечатляващия си пробив в топ 500 на световната ранглиста по тенис за мъже.

При следващото официално обновяване на класацията 17-годишният българин ще намери място сред 500-те най-добри състезатели в света. Така той ще стане едва третият тенисист под 18-годишна възраст в тази част на подреждането.

Постижението е поредната важна стъпка в развитието на Иванов. Преди да насочи вниманието си към мъжкия тур, българинът прекара рекордните 47 поредни седмици като номер 1 в световната ранглиста при юношите.

Иванов бе отличен със специален плакет от Кристоф де Мил - кънтри мениджър на KBC Group в България и главен изпълнителен директор на ОББ, и Ваня Манова - регионален мениджър на Mastercard за България, Република Северна Македония, Албания и Косово.

„Талантът те води напред. Постоянството те поставя сред най-добрите. Знаем, че можеш. И е безценно“, бе посланието, изписано върху отличието.

Като част от събитието Иван Иванов и другият голям млад талант на българския тенис Александър Василев проведоха специален майсторски клас.

Двамата излязоха на централния корт на Националния тенис център в Борисовата градина в София и демонстрираха част от уменията, които ги нареждат сред най-перспективните български спортисти.

Пробивът в топ 500 потвърждава успешния преход на Иванов от юношеския към мъжкия тенис и открива нова важна глава в кариерата му.