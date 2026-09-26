Роботи ще спасяват хора при земетресения, наводнения и пожари

Пекин ще бъде домакин на състезание по роботика, в което ще се включат хуманоидни, четириноги и колесни роботи, съобщи Комитетът за управление на зоната за икономическо и технологично развитие.

Надпреварата ще се проведе през октомври, като машините ще бъдат поставени в ситуации, свързани със спасителни дейности при земетресения, наводнения и пожари, както и със задачи в опасни за хората среди.

Участниците ще демонстрират и възможностите на роботите за наблюдение и управление на градска инфраструктура, съобщава Global Times.

Организаторите посочват, че целта на събитието е да насърчи развитието на роботизираните технологии и използването им в реални условия.

В програмата са включени 14 различни изпитания с препятствия. Роботите ще трябва да преодоляват стръмни участъци, да се придвижват по срутени мостове и да преминават през разрушени терени.

До момента участие са заявили 24 отбора. Те ще бъдат разпределени в шест категории според начина на управление – дистанционно или автономно, както и според типа машина – хуманоиден робот, четириног робот или колесно роботизирано превозно средство.

Хуманоидните машини ще бъдат изправени пред задачи, сред които отваряне на врати, деактивиране на взривни устройства, спиране на клапани и гасене на пожари.

В други изпитания роботите ще трябва да инспектират тунели, да участват във възстановяването на електрозахранването, да реагират при аварии, свързани с вода, и да превозват товари през препятствия.

За подготовката на участниците организаторите са създали платформата „BotWorld“. Тя предоставя 14 виртуални симулации на различни ситуации, чрез които роботите могат да тренират движения и изпълнение на интерактивни задачи.

Екипите ще могат да използват учебни материали и да отработват необходимите умения във виртуална среда.

Състезанието „Предизвикателство за роботи-воини“ ще бъде организирано с домакинството на високотехнологичната компания Shangyikeng в Пекин. Надпреварата е насрочена за 17 и 18 октомври.