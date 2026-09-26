Новини
Търси
Подкаст
Наука

Роботи ще спасяват хора при земетресения, наводнения и пожари

Роботи ще спасяват хора при земетресения, наводнения и пожари

Пекин ще бъде домакин на състезание по роботика, в което ще се включат хуманоидни, четириноги и колесни роботи

Пекин ще бъде домакин на състезание по роботика, в което ще се включат хуманоидни, четириноги и колесни роботи, съобщи Комитетът за управление на зоната за икономическо и технологично развитие.

Надпреварата ще се проведе през октомври, като машините ще бъдат поставени в ситуации, свързани със спасителни дейности при земетресения, наводнения и пожари, както и със задачи в опасни за хората среди.

Участниците ще демонстрират и възможностите на роботите за наблюдение и управление на градска инфраструктура, съобщава Global Times.

Организаторите посочват, че целта на събитието е да насърчи развитието на роботизираните технологии и използването им в реални условия.

В програмата са включени 14 различни изпитания с препятствия. Роботите ще трябва да преодоляват стръмни участъци, да се придвижват по срутени мостове и да преминават през разрушени терени.

До момента участие са заявили 24 отбора. Те ще бъдат разпределени в шест категории според начина на управление – дистанционно или автономно, както и според типа машина – хуманоиден робот, четириног робот или колесно роботизирано превозно средство.

Хуманоидните машини ще бъдат изправени пред задачи, сред които отваряне на врати, деактивиране на взривни устройства, спиране на клапани и гасене на пожари.

В други изпитания роботите ще трябва да инспектират тунели, да участват във възстановяването на електрозахранването, да реагират при аварии, свързани с вода, и да превозват товари през препятствия.

За подготовката на участниците организаторите са създали платформата „BotWorld“. Тя предоставя 14 виртуални симулации на различни ситуации, чрез които роботите могат да тренират движения и изпълнение на интерактивни задачи.

Екипите ще могат да използват учебни материали и да отработват необходимите умения във виртуална среда.

Състезанието „Предизвикателство за роботи-воини“ ще бъде организирано с домакинството на високотехнологичната компания Shangyikeng в Пекин. Надпреварата е насрочена за 17 и 18 октомври.

Още по темата

Хуманоидните роботи навлизат в реалния свят: кой ще ги обучава и кой ще контролира данните?

Хуманоидните роботи навлизат в реалния свят: кой ще ги обучава и кой ще контролира данните?

Японците създадоха „линейка“ за хуманоидни роботи: кара резервен робот и инженери на място

Японците създадоха „линейка“ за хуманоидни роботи: кара резервен робот и инженери на място

Китай започна да подготвя бойни хуманоидни роботи

Китай започна да подготвя бойни хуманоидни роботи

Нов тест за хуманоидните роботи: Ще ги изпитват по стълби, склонове и препятствия

Нов тест за хуманоидните роботи: Ще ги изпитват по стълби, склонове и препятствия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Наука

Астрономическата есен настъпи: Денят постепенно отстъпва на нощта

Астрономическата есен настъпи: Денят постепенно отстъпва на нощта

Когато батерията струва повече от колата: Проблемът пред старите електромобили

Когато батерията струва повече от колата: Проблемът пред старите електромобили

Монтираха първия професионален радиотелескоп на Рожен

Монтираха първия професионален радиотелескоп на Рожен

Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената

Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената

Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

Водещи

Камион с дървесина се запали на прохода Предел, движението е затруднено

Камион с дървесина се запали на прохода Предел, движението е затруднено

  • Преди 17 минути
На живо: България - Люксембург (Съставите)

На живо: България - Люксембург (Съставите)

  • Преди 20 минути
Нешка Робева: Отказах предложения да бъда кандидат за президент

Нешка Робева: Отказах предложения да бъда кандидат за президент

  • Преди 26 минути
Родри защити Манчестър Сити: Никой не може да ни отнеме постигнатото

Родри защити Манчестър Сити: Никой не може да ни отнеме постигнатото

  • Преди 39 минути
Турция засилва борбата с нелегалния хазарт с помощта на изкуствен интелект

Турция засилва борбата с нелегалния хазарт с помощта на изкуствен интелект

  • Преди 40 минути
Йордан Терзийски: Данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени

Йордан Терзийски: Данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени

  • Преди 58 минути
Боян Йотов спечели първата си титла от Големия шлем в джудото

Боян Йотов спечели първата си титла от Големия шлем в джудото

  • Преди 59 минути
Стойчев: Всички кандидати ще търсят подкрепата на избирателите на ГЕРБ

Стойчев: Всички кандидати ще търсят подкрепата на избирателите на ГЕРБ

  • Преди 1 час
Никола Цолов след подиума в Баку: Това е повече от победа

Никола Цолов след подиума в Баку: Това е повече от победа

  • Преди 1 час
„В ритъма на сърцето“: България отбелязва Световния ден на сърцето с поредица от инициативи

„В ритъма на сърцето“: България отбелязва Световния ден на сърцето с поредица от инициативи

  • Преди 1 час
Жълт код за силно вълнение по цялото Черноморие в неделя

Жълт код за силно вълнение по цялото Черноморие в неделя

  • Преди 2 часа
Предимно слънчево с валежи на места в страната утре

Предимно слънчево с валежи на места в страната утре

  • Преди 2 часа
Какво ще се случи с Холанд, ако Манчестър Сити изпадне административно?

Какво ще се случи с Холанд, ако Манчестър Сити изпадне административно?

  • Преди 2 часа
Китай и САЩ сближават позициите си за митата и изкуствения интелект

Китай и САЩ сближават позициите си за митата и изкуствения интелект

  • Преди 2 часа
Джордж Ръсел довърши доминацията си в Баку с трета победа за сезона

Джордж Ръсел довърши доминацията си в Баку с трета победа за сезона

  • Преди 2 часа