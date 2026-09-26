Бирата на Октоберфест поскъпна пет пъти за 40 години

Цената на еднолитровата халба бира на Октоберфест в Мюнхен се е увеличила около пет пъти от 1985 г. насам, значително надхвърляйки ръста на потребителските цени в Германия, показва анализ на главния икономист на UniCredit за страната.

Тази година средната цена на традиционната еднолитрова халба Maß ще достигне 15,61 евро. За сравнение, през 1985 г. тя е струвала около 6,25 германски марки, или приблизително 3,20 евро при фиксирания курс, използван при въвеждането на единната европейска валута.

Изчисленията са направени от икономиста на UniCredit Андреас Реес преди началото на тазгодишното издание на най-големия бирен фестивал в света. Анализът използва данни на статистическата служба на Мюнхен.

Според него цената на бирата на Октоберфест се е повишила с приблизително 400% за периода от 1985 г. насам. За същото време потребителските цени в Германия са нараснали с около 120%.

Как се определя цената на бирата

През тази година увеличението е значително по-малко. Средната цена на литър бира е с 2,4% по-висока спрямо 2025 г., което е под очакваната обща инфлация в Германия от близо 3%.

По думите на Реес върху крайната цена влияят редица фактори – реколтата, разходите за енергия и труд, поддръжката на шатрите и сигурността, както и готовността на милионите посетители да харчат по време на фестивала.

Въпреки дългосрочното поскъпване, тазгодишният ръст от 2,4% е най-ниският за последните две десетилетия.

Сред възможните причини са цените на основните суровини. Хмелът е поевтинял, докато стойността на пивоварния ечемик се е стабилизирала, посочва Реес.

Между 6 и 7 милиона посетители

Октоберфест е сред най-големите фестивали в света и традиционно привлича както жители на Мюнхен, така и туристи. Много от посетителите се обличат в традиционните баварски Lederhosen и Dirndl.

Историята на фестивала започва през 1810 г. Мястото на провеждането му е Терезиенвизе (Theresienwiese) – панаирната зона в Мюнхен, получила името си от принцеса Тереза фон Сакс-Хилдбургхаузен. Сред местните жители тя е известна накратко като Wiesn.

В събота Мюнхен ще даде начало на 191-вото издание на Октоберфест. Очакванията са фестивалът да привлече между 6 и 7 милиона посетители.

По традиция началото се поставя с церемония, при която кметът на Мюнхен отваря първото буре с бира, с което официално се дава старт на празника.