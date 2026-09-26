Вучич се договоря с Путин за нови доставки на руски газ за Сърбия

Сърбия очаква да постигне ново удължаване на споразумението за доставки на руски газ след разговора между президентите Александър Вучич и Владимир Путин, съобщава Франс прес.

Белград продължава да търси възможност за сключване на по-дългосрочен договор. Страната е силно зависима от руските газови доставки, но след изтичането на предишното тригодишно споразумение през лятото на 2025 г. не е успяла да договори нов дългосрочен контракт. Оттогава доставките се поддържат чрез последователни краткосрочни удължавания.

„Споразумението за доставката на газ изтича на 30 септември. Смятам, че след днешния разговор то ще бъде удължено и ще си осигурим стабилни доставки на газ“, написа Вучич в Instagram след разговора с руския президент.

По думите му Сърбия ще продължи да получава природен газ на цена от 318 евро за 1000 кубични метра. Вучич посочи, че това е значително под пазарната цена, която според него в момента достига 868 евро.

Въпреки стремежа си към членство в Европейския съюз, Сърбия е сред малкото европейски държави, които запазват тесни отношения с Кремъл след началото на руската инвазия в Украйна.

Междувременно Белград е изправен пред американски санкции срещу най-голямата петролна компания в страната – НИС, заради мажоритарното участие на руски компании в нея.

Вашингтон настоява руското участие в НИС да бъде изцяло прекратено като условие за отмяна на санкциите. От няколко месеца се водят преговори за продажбата на руския дял от 56% на унгарската петролна компания МОЛ.

Настоящото изключение от американските санкции изтича на 30 септември. Същата дата е определена от Вашингтон и като краен срок за приключване на сделката.

„Обсъдихме и въпроса за Сръбската петролна компания НИС с надеждата да намерим добро решение и за двете страни“, заяви Вучич.

Разговорът с Путин е сред последните дипломатически контакти на Вучич като президент. Той обяви, че утре ще подаде оставка, а след това възнамерява да се кандидатира за премиер на предсрочните парламентарни избори, свикани след близо две години протести срещу корупцията, започнали по инициатива на студенти.