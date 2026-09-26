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Сериозен ръст на полово предаваните инфекции

Сериозен ръст на полово предаваните инфекции
pixabay

Случаите на сифилис са се увеличили с 40% за една година

"Сериозен ръст на полово предаваните инфекции отчитат здравните власти. Случаите на сифилис са се увеличили с близо 40% за една календарна година. Три пъти повече са регистрираните случаи на гонорея, а над два пъти са се увеличили пациентите с доказана хламидиална инфекция".

Това коментира дерматологът д-р Росица Денчева пред НОВА ТВ. По думите на д-р Денчева темата остава актуална, тъй като сексуално предаваните инфекции могат да засегнат всеки сексуално активен човек. Един от основните проблеми е, че инфекцията невинаги предизвиква видими или ясно разпознаваеми симптоми.

„Много голяма част от половопредаваните инфекции протичат асимптомно. Нямаме никакви прояви, нямаме как да се досетим, че сме били инфектирани”.

Като пример за инфекция, която може да протича с дълги периоди без изразени симптоми, д-р Денчева посочи сифилиса. Първоначално може да се появи раничка, най-често в областта на гениталиите или устните, в зависимост от начина на заразяване. След това инфекцията може да премине в период без очевидни клинични прояви. Според дерматолога именно дискретните симптоми често остават незабелязани. Това може да забави диагнозата и срещата със специалист.

„Години могат да отнемат и човек да бъде в латентен стадий, да няма късмета да има силно изразени клинични изяви, за да може да бъде диагностициран навреме и да се срещне с дерматовенеролог”.

Д-р Денчева отбеляза, че през последните години се наблюдава промяна в общата картина на сексуално предаваните инфекции. Докато в миналото сред водещите инфекции са били гонореята и сифилисът, днес значителна част от случаите са свързани и с вирусни инфекции.

Сред тях специалистът посочи човешкия папиломен вирус и херпесните инфекции. По думите ѝ последните данни за увеличаването на случаите на сифилис, гонорея и хламидиална инфекция показват, че бактериалните инфекции също остават сериозен здравен проблем.

Дерматологът коментира още, че използването на презерватив е важна част от профилактиката, но не осигурява абсолютна защита срещу всички сексуално предавани инфекции. Причината е, че някои инфекции могат да се предадат при контакт с участъци от кожата или лигавиците, които не са покрити от презерватива.

„Презервативът помага за предотвратяване на предаването на инфекциите само в частта, която той покрива”.

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