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Китай и САЩ сближават позициите си за митата и изкуствения интелект

Китай и САЩ сближават позициите си за митата и изкуствения интелект
БТА/Архив

Новите договорености идват след решението за удължаване с два месеца на търговското примирие между двете страни

Китай и САЩ са постигнали договореност за взаимно намаляване на митата на обща стойност 30 млрд. долара, както и за започване на диалог по въпросите, свързани с изкуствения интелект, съобщи китайското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс.

Споразуменията са част от осемточков консенсус, постигнат по време на посещението на китайския президент Си Дзинпин във Вашингтон. Пекин съобщава още, че двете държави са се договорили да създадат търговски съвет и да разширят договореното по време на предишните си преговори в Куала Лумпур.

Новите договорености идват след решението за удължаване с два месеца на търговското примирие между двете страни, което трябваше да приключи на 10 ноември. Американският министър на финансите Скот Бесент заяви в сряда, че удължаването ще даде допълнително време за обсъждане на по-мащабно търговско споразумение.

Тридневните разговори между Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп приключиха в петък. Според Ройтерс срещата е била характеризирана по-скоро с лична дипломация, отколкото с големи публично обявени договорености. Китайският президент вече се е завърнал в Пекин, съобщи агенция „Синхуа“.

Китайският външен министър Ван И определи посещението на Си като историческо. По думите му срещата е допринесла за стабилността на двустранните отношения и може да има дългосрочно значение за световния мир и развитие.

В сферата на изкуствения интелект двете държави са се договорили да провеждат разговори за рисковете и ползите от технологията. Следващият кръг от тези обсъждания е планиран за ноември. Предвижда се и създаването на канал за комуникация при възникване на инциденти, свързани с изкуствения интелект, посочва китайското външно министерство.

В отделно изявление ведомството приветства решението на Вашингтон да използва термина „суперинтелект“ вместо „изкуствен интелект“. Според Пекин развитието на технологията налага по-интензивен обмен и търсене на общи позиции между двете държави в съответствие с новите тенденции.

Китай и САЩ са се договорили и да си оказват взаимна подкрепа при организирането на срещите на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК) и Г-20. Си и Тръмп планират да присъстват на събитията, на които съответната друга държава е домакин.

По международните въпроси двамата президенти са се съгласили, че Иран трябва да изпълни ангажимента си да не разработва ядрени оръжия. Според китайското външно министерство Си и Тръмп са подкрепили и позицията, че нито една държава или организация не трябва да налага транзитни такси по международните водни пътища.

 

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