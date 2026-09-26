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Никола Цолов след подиума в Баку: Това е повече от победа

Никола Цолов след подиума в Баку: Това е повече от победа
БТА

Българският пилот похвали Кампос Рейсинг за преобразяването на автомобила и изрази увереност преди последните кръгове във Формула 2

Никола Цолов определи второто си място в основното състезание за Голямата награда на Азербайджан във Формула 2 като огромен успех.

Българският пилот на Кампос Рейсинг остана изключително доволен от работата на отбора, който успя да промени изцяло поведението на автомобила след трудния предишен ден.

„Тотално преобърнахме колата за състезанието. Много съм горд с работата, която успяхме да свършим. От една от най-бавните коли вчера станахме най-бързи днес. Успяхме да затворим устата на всички и да покажем кои сме в действителност. Това е повече от победа“, заяви Цолов пред „Диема Спорт“.

Българинът призна, че ниската максимална скорост по правите отново е затруднила опитите му за изпреварване.

„Ако Дън беше една идея по-бърз, Рафа нямаше да има DRS и това щеше да ми помогне много. Трудно е да се каже какво можеше да стане, защото все още сме бавни на правата“, обясни той.

Цолов посочи като пример битката си с Мартиниус Стеншорн.

„Той беше много по-бавен, но ми беше изключително трудно да го изпреваря. Ако имаше още пет обиколки, щях да бъда в битката, защото те имаха много по-голяма деградация на гумите“, добави българският пилот.

Решаваща за силното представяне се оказа и работата на механиците при спирането в бокса.

„Когато влязохме в бокса, бях впечатлен, че излязохме толкова напред. След това се опитах да използвам целия потенциал на автомобила“, каза Цолов.

Българинът изрази надежда, че предвидените състезания в Катар и Абу Даби ще се състоят въпреки несигурността около заключителната част от сезона.

„Това, което са ни казали, е, че последните два кръга ще ги има. От позицията, в която се намирам, предпочитам да се проведат. Все пак трябва да изчакаме, защото и състезанието в Бахрейн трябваше да го има, но видяхме какво се случи“, коментира той.

Цолов вярва, че разполага със скоростта и възможностите да навакса загубените точки в битката за титлата.

„Имам самочувствието, че можем да наваксаме това, което загубихме. Миналата година се чувствах много добре в Катар. Надявам се състезанието там да се проведе, а за Абу Даби ще видим“, завърши пилотът на Кампос Рейсинг.

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