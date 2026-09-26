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Боян Йотов спечели първата си титла от Големия шлем в джудото

Боян Йотов спечели първата си титла от Големия шлем в джудото
БТА

21-годишният български джудист записа пет поредни победи и триумфира в категория до 66 килограма в Будапеща

Боян Йотов постигна най-големия успех в кариерата си, след като спечели златния медал в категория до 66 килограма на турнира от Големия шлем по джудо в Будапеща.

21-годишният българин стигна до първата си титла от престижната верига след пет поредни победи. Йотов демонстрира увереност и класа по пътя към върха, с което направи сериозна заявка за място сред водещите състезатели в своята категория.

Представянето му получи признание и от Международната федерация по джудо.

„Боян Йотов е новото име в елитната дивизия на джудото, което спечели по впечатляващ начин титлата в категория до 66 килограма“, написаха от централата.

Триумфът в Будапеща е важна крачка напред в развитието на младия български състезател и доказателство за потенциала му на най-високо международно ниво.

Пет победи, златен медал и първа титла от Големия шлем - постижение, което може да се превърне в начало на още много големи успехи за Боян Йотов.

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