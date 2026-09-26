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Предимно слънчево с валежи на места в страната утре

Предимно слънчево с валежи на места в страната утре
pixabay

По-значителна облачност ще има над източните и планинските райони, а по-съществени валежи се очакват в крайните югоизточни райони

През нощта валежите постепенно ще отслабнат и ще спрат, а облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Вятърът в повечето райони ще стихне, докато в източната част на страната ще остане до умерен от север-североизток. Минималните температури ще са между 8° и 13°, а в София - около 11°.

През утрешния ден над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, с развитие на купеста облачност след обяд. По-значителна облачност ще се задържи почти през целия ден над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали. По-съществени количества валежи се очакват в крайните югоизточни райони.

Вятърът ще бъде до умерен от североизток, а в източните и на места в крайните южни райони временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, като в София ще достигнат около 19°.

Облачността ще се задържи над планинските райони през целия ден. На места в масивите от западната половина на страната ще превали слабо, докато в Странджа валежите ще са по-широко разпространени и с по-големи количества.

Вятърът ще бъде умерен от изток-североизток, в Източна Стара планина, Източните Родопи и Странджа като временно ще се усилва. Около 11° ще бъде максималната температура на 1200 метра надморска височина, а на 2000 метра - около .

По българското Черноморие облачността ще бъде значителна. На места ще превалява дъжд, като по-големи количества се очакват в най-южната част на крайбрежието.

Вятърът ще е умерен, временно силен, от североизток. Максималните температури ще достигнат 21°-23°, а морската вода ще бъде със същата температура. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

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