„В ритъма на сърцето“: България отбелязва Световния ден на сърцето с поредица от инициативи

На 29 септември за 26-и пореден път се отбелязва Световният ден на сърцето. Тазгодишните инициативи са под мотото „В ритъма на сърцето“, а фокусът е върху профилактиката и изграждането на здравословни навици още от ранна възраст.

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за преждевременна смърт. Те са свързани с над 90% от смъртните случаи в света и с повече от половината в Европа. В България сърдечно-съдовите заболявания са причина за около 65% от общата смъртност на населението.

По традиция Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) отбелязва Световния ден на сърцето с поредица от инициативи в различни градове в страната.

В партньорство с Министерството на образованието и науката ще се проведе Седмица на сърцето в училища в различни части на България. Учениците ще получат информация за превенцията на рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания, а кардиолози ще посетят над 200 класни стаи в рамките на интерактивни „Часове на класа“.

Инициативата е насочена към децата и тийнейджърите и има за цел да повиши информираността за начините за поддържане на добро сърдечно здраве. Специалистите ще разговарят с учениците за значението на редовната физическа активност, балансираното хранене и избягването на вредни навици и рискови фактори.

За поредна година ще се проведе и кампанията „Изкачи се с кардиолога си“. В нея хора от различни възрасти ще могат заедно с кардиолози да изкачат стълби към национални паметници, паркове, стадиони и други места в различни градове. Целта е чрез символичното предизвикателство да се насърчи физическата активност като начин за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания.

В София инициативата ще започне от стълбите на Националния стадион „Васил Левски“, а изкачването ще бъде водено от председателя на Дружеството на кардиолозите в България проф. Кирил Карамфилов.

В Пловдив сборният пункт ще бъде при стълбите на Каменица, до надписа „Plovdiv Together“. В Бургас доц. Лилия Мирчева ще очаква участниците в началото на моста при стълбите към кея. Във Варна доц. Антония Кишева, ст.м.с. Мария Георгиева и представители на Асоциацията на студентите по медицина в България ще поведат участниците от стълбите на терасата под Пантеона.

В Русе д-р Мерал Расим ще посрещне желаещите да се включат на стълбите от кея към бул. „Придунавски“, срещу къща-музей „Баба Тонка“. В Плевен доц. Константин Господинов ще води изкачването от стълбите към паметника „Майка България“.

Организаторите канят жителите и гостите на градовете, в които ще се проведат инициативите, да се присъединят към предизвикателството и заедно да насърчат грижата за сърдечното здраве.

Вечерта на 29 септември знакови сгради и паметници в различни градове ще бъдат осветени в червено в знак на подкрепа към глобалната инициатива. Сред тях са НДК в София, часовниковата кула на Данов хълм (Сахат тепе) в Пловдив, кеят на Морската градина в Бургас, сградата на Драматичния театър „Стоян Бъчваров“ във Варна, Пантеонът на възрожденците в Русе, паметникът „Майка България“ в Плевен, крепостта „Царевец“ във Велико Търново, сградата на общината в Стара Загора и сградата на спортната зала и Народното читалище „Наука-1870 г.“ в Троян.

В градинката пред НДК в София ще има и дрон шоу. Сто дрона ще осветят небето и ще изобразяват символи, свързани с мотото „В ритъма на сърцето“.

По данни на Световната сърдечна федерация над 6,5 млн. души по света умират преждевременно от сърдечни заболявания всяка година, а милиони други живеят с последствията от тях.

Според организаторите ранната профилактика е от ключово значение и трябва да започне още в детска възраст чрез изграждане на здравословен хранителен режим и достатъчно физическа активност. Редовните профилактични прегледи при личния лекар и навременните консултации със специалисти също имат значение за ранното откриване и лечението на сърдечно-съдовите заболявания.

В рамките на Европейската седмица за скрининг в София ще бъдат организирани и безплатни кардиометаболитни изследвания на четири места. Желаещите на възраст между 35 и 65 години могат да се запишат за комплексна оценка на основни показатели, свързани със сърдечно-съдовото и метаболитното здраве.