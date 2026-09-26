Над 200 ретро автомобила и мотоциклета се включиха във втория ретропарад в Троян

Над 200 собственици на ретро и класически автомобили и мотоциклети се включиха във второто издание на ретропарада в Троян.

Събитието е организирано от „Автомобилен ретро клуб - Троян“ с подкрепата на Община Троян, частни и фирмени дарители. В началото на проявата участниците и публиката бяха поздравени с изпълнения на Представителния общинския младежки духов оркестър с мажоретки на Троян, а приветствие отправи заместник-кметът Вероника Тодорова.

„Днес тук не просто са паркирали изключително красиви автомобили. Днес тук са събрани истории, спомени, характер и много любов към машините, които времето не успява да направи немодерни. И може би точно затова старите автомобили имат нещо, което днешните трудно могат да имат. В тях сякаш се усещат ръцете на хората, които са ги създали, поправяли и пазят все още с много грижа и любов. И точно това им дава душа“.

Въпреки лошото време, в планинския град пристигнаха любители на старите автомобили от София, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Смолян и десетки други градове в страната.

В ретропарада се включи и участник от Сърбия с автомобил „Волво“, който получи специална награда от организаторите. Участваха около 50 мотоциклета, сред които популярните от миналия век „Ява“, ЧЗ, ИЖ, МЗ, „Балкан“ и други. Изискването към всички машини е да са произведени преди повече от 30 години.

Сред най-старите автомобили в експозицията бяха Essex Superfix от 1928 г., Standart от 1932 г., Mercedes от 1934 г. Интерес предизвикаха още „Ролс Ройс“ от 1959 г., автомобили на народната милиция с характерните атрибути, както и „Волга“ и „Мерцедес“, заснети във филма „Гунди – легенда за любовта“ и др. До всеки автомобил беше неговият собственик, готов да разкаже на любопитните посетители повече за произхода на машината, нейната история и процеса по реставрация.

„За да се занимава човек с реставрация на стари автомобили, първо трябва да има много любов, спокойствие и подкрепа от своите близки и приятели, защото това наистина коства много време, а за средствата да не говорим. И най-вече любов – любов към старата техника“, каза за БТА Милен Радков, председател на „Автомобилен ретро клуб – Троян“.

По думите му реставрацията на един автомобил може да продължи с години, а някои започнати проекти остават незавършени. Частите за редките и близо вековни автомобили се намират основно чрез интернет и контакти с колекционери от цял свят. Радков предупреждава и за фалшиви обяви, затова разчита най-вече на проверени контакти сред любителите на ретро автомобилите, чрез които части се търсят, намират и разменят.

Около 30-40 души от клуба участват в организацията на базара и изложението, с подкрепата на Общината, приятели и съмишленици. Подготовката започва поне половин година по-рано и включва покана на участници, изготвяне на графици и организация на събитието, разказа Радков.

На специален ретро базар се предлагаха части и други материали, необходими за възстановяването и поддръжката на стари автомобили. В рамките на ретропарада бяха проведени традиционните конкурси, в които бяха отличени най-добре реставрираният автомобил и мотоциклет, както и участници с награди на кмета на Община Троян, на публиката и на спонсорите. Бяха връчени и специални отличия за най-атрактивните автомобили, най-възрастен участник и др.

Кулминация на проявата беше парадното дефиле на всички участващи автомобили по улиците на Троян. За участниците организаторите бяха подготвили и символични подаръци.