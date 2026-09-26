ДБ предлага временна комисия за хибридните атаки и саботажи през последните 15 години

По инициатива на „Демократична България“ народни представители внесоха предложение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства, които възпрепятстват ефективното противодействие от страна на компетентните държавни органи срещу хибридни атаки и друга дейност на чужди специални служби в Република България, включително саботажи и посегателства срещу живота и здравето на български граждани.



Непосредствен повод за искането са поредните пожари и взривове в обекти на „ЕМКО“ ООД на 10 август 2026 г. и на 12 септември 2026 г. Същевременно по публично изнесени данни от 2011 г. до настоящия момент в предприятия и складови бази от българската отбранителна индустрия са настъпили повече от десет тежки инцидента, част от които са довели до човешки жертви, увреждане на здравето на български граждани и значителни материални щети. Сред тях са взривове и пожари в производствени обекти на ВМЗ - Сопот, в складови бази на „ЕМКО“ ООД в „Арсенал“ - Казанлък и др. Повечето от засегнатите обекти са част от т.нар. Стратегически списък от значение за националната сигурност и отбранителния потенциал на страната.



„Актуалните заплахи срещу държавите - членки на Европейския съюз и НАТО, включват съчетаване на саботаж, диверсионни действия, кибератаки, разузнавателна дейност, информационно въздействие, икономически натиск и използване на посредници. Създаването на временна комисия е необходимо, за да може Народното събрание да получи цялостна и систематизирана информация за различните проявени форми на предполагаемото хибридно въздействие и да упражни парламентарен контрол върху ефективността на институционалното противодействие“, заявиха от ДБ.



По-конкретно, предложената комисия установява и анализира фактите и обстоятелствата за периода от 1 януари 2011 г. и обхваща: взривове, пожари и други тежки инциденти в производствени и складови бази на предприятия от отбранителната индустрия, посегателства срещу живота и здравето на български граждани, когато са налице данни за връзка с дейността на чужди специални служби или с инцидентите по т. 1;

наличието на връзки между отделните случаи с оглед на времето, мястото, избраните цели, използваните способи и установеното движение и поведение на представляващи интерес лица; данните за пряко или косвено участие на чужди специални служби, включително чрез използване на посредници, местни криминални структури, лица с прикрита самоличност или дистанционно вербувани изпълнители;

разкритите случаи за шпионаж в полза на чужди държави; действията на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, служба „Военно разузнаване“, Министерството на отбраната, Прокуратурата на Р.България и другите компетентни органи по предотвратяването, разкриването и изясняването на горните случаи; обмена на информация и взаимодействието между компетентните български органи, както и сътрудничеството им с партньорските служби и органи на други държави, Европейския съюз и НАТО; предприетите след всеки от разглежданите случаи мерки за отстраняване на установените уязвимости и за повишаване на физическата, техническата, кибернетичната и контраразузнавателната защита на обектите от отбранителната индустрия.