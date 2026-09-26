Катастрофа между кола и камион затвори пътя край село Мусина

Катастрофа между лек автомобил и камион временно затвори пътя Мусина – Балван в района на павликенското село Мусина.

При инцидента е пострадала водачката на лекия автомобил, която е откарана в Спешното отделение на болницата във Велико Търново.

По информация на Областната дирекция на МВР във Велико Търново сигналът за катастрофата е подаден около 12:30 часа. Причините за инцидента се изясняват.

Заради произшествието движението при 50-ия километър на пътя е временно ограничено за всички моторни превозни средства.

Автомобилите изчакват на място, а трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“. От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

Междувременно полицията съобщи и за още две катастрофи в селата Ресен и Стамболово. При тях няма тежко пострадали, а пътуващите в автомобилите са се разминали с натъртвания.