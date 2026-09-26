Катастрофа край Владая - въведен е обходен маршрут (ВИДЕО)

Двама души са пострадали при катастрофа в района на Владая между три превозни средства, съобщиха за БТА от МВР. Инцидентът е станал около 9:30 часа.

По първоначална информация става дума за два леки автомобила и един кемпер. Едната кола е загубила контрол на завой, прави контакт с кемпера, след което се удря в друг автомобил, в който са пътували двама чуждестранни граждани. Те са откарани за преглед в лечебно заведение.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че заради пътното произшествия временно е ограничено движението при 279-и км по път I-1 София – Перник в посока София. Въведен е обходен маршрут през село Владая. Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

"НА ВЛАДАЯ 4 КАТАСТРОФИ ЗА 24 ЧАСА. ОБЕЩАНИЯТ РЕМОНТ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ЗАПОЧНАЛ, КАТО ГЛЕДАМ… МАЙ НЯМА И ДА ЗАПОЧНЕ. После шофьорите били виновни. На видеото ще видите три от четирите катастрофи…".

Това написа във Фейсбук профила си Диана Русинова - основател и председател на Европейския център за транспортни политики.