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Общество

55-годишен мъж е задържан за отглеждане на канабис

55-годишен мъж е задържан за отглеждане на канабис
МВР

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по реда на ЗМВР

В хода на специализирана полицейска операция по противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества, служители на РУ-Дряново установили 55-годишен мъж, докато полагал грижи за растения от рода на конопа в гориста местност в землището на с. Долни Драгойча.

При извършения оглед на място полицейските служители установили 10 растения с височина от 25 до 120 см. Отделената листна маса е с общо нето тегло 411 грама и при извършения полеви наркотест е реагирала на канабис.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по реда на ЗМВР. По случая в РУ-Дряново е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354в, ал. 1 от Наказателния кодекс.

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