Алкарас заблестя пред Федерер и изведе Европа напред за „Лейвър Къп“

Карлос Алкарас зарадва публиката в лондонската зала „O2“ с атрактивна победа на двойки в турнира „Лейвър Къп“. Испанецът и чехът Якуб Меншик надделяха над Тейлър Фриц и Александър Бублик с 6:4, 6:4 и осигуриха преднина от 3:1 за отбора на Европа срещу тим Свят.

Сред зрителите бе и един от създателите на надпреварата - легендарният Роджър Федерер. Пред погледа на швейцареца Алкарас демонстрира пълния си арсенал от печеливши форхенди, отлични реакции на мрежата и майсторски отигравания.

Двубоят продължи 87 минути, а европейският тандем контролираше събитията в ключовите моменти. Алкарас и Меншик стигнаха до по един пробив в двата сета, което им бе достатъчно, за да затворят срещата с два пъти по 6:4.

Испанецът се завърна на корта едва на Откритото първенство на САЩ след четиримесечно отсъствие заради контузия на китката. Въпреки натоварването седемкратният шампион от Големия шлем запази „Лейвър Къп“ в програмата си и още при първата си поява показа, че отново се наслаждава на играта.

„Опитвам се да се забавлявам, където и да отида и на който и корт да играя - особено на двойки. Старая се да се наслаждавам, да ставам по-добър и да правя необходимите корекции. Когато имаш партньор като Якуб, е наистина лесно да се забавляваш“, заяви Алкарас след победата.

Меншик също не скри възхищението си от своя съотборник.

„Честно казано, не сме тренирали много заедно през седмицата. За Карлос обаче няма значение дали играе на сингъл или на двойки. Мисля, че би могъл да бъде номер едно в света дори на двойки“, каза чехът.

Първият ден започна с драматичен успех на Каспер Рууд над Франсиско Серундоло с 6:7(4), 6:4, 10:8. Тим Свят изравни след победата на Брандън Накашима срещу Меншик с 6:1, 3:6, 10:7.

След това младият испанец Рафаел Ходар даде нов аванс на Европа, след като се наложи убедително над Александър Бублик с 6:2, 6:2. Успехът на Алкарас и Меншик на двойки оформи крайното 3:1 след първия ден.

Надпреварата между най-добрите тенисисти от Европа и останалата част на света продължава до 27 септември.