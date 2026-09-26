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Белгия покори Рим, а Мбапе донесе победа на Франция в дебюта на Зидан

Белгия покори Рим, а Мбапе донесе победа на Франция в дебюта на Зидан
АП/БТА

Марк ван Бомел също започна с успех, след като „червените дяволи“ надвиха Италия с 2:0

Белгия и Франция започнаха с победи участието си в новото издание на Лигата на нациите. Белгийците спечелиха гостуването си на Италия с 2:0, а „петлите“ се наложиха с 1:0 над Турция в Коджаели.

След първия кръг Белгия оглавява класирането в група 1 на Лига А с три точки и по-добра голова разлика от Франция. Турция и Италия започнаха кампаниите си с поражения.

Мика Годс и Доди Лукебакио осигуриха успешния дебют на Марк ван Бомел начело на белгийския национален отбор. Победата прекрати серията на „червените дяволи“ от пет мача без успех срещу Италия.

Гостите поведоха в 20-ата минута. Кевин Де Бройне изведе отлично Годс, който преодоля Джанлуиджи Донарума и отбеляза първия си гол за националния отбор.

Белгия продължи да създава по-опасните положения, но Донарума спаси последователни удари на Шарл Де Кетеларе и Никола Раскин. Италианският вратар се намеси блестящо и при удар с глава на Годс.

Най-добрата възможност за Италия преди почивката се откри пред Мойзе Кен, но нападателят уцели външната страна на мрежата.

Домакините започнаха по-активно второто полувреме, но в 69-ата минута Белгия нанесе решителния удар. Влезлият като резерва Лукебакио преодоля защитата на Италия с индивидуален пробив и реализира за 2:0.

Рикардо Калафиори и Джорджо Скалвини пропуснаха последните възможности за домакините. Така вторият период на Роберто Манчини начело на Италия започна с поражение.

В другата среща от групата Франция спечели с 1:0 гостуването си на Турция. Единственото попадение бе дело на Килиан Мбапе в 54-ата минута.

„Петлите“ контролираха топката още от началото, но създадоха първите си сериозни положения в заключителните минути на първото полувреме.

След почивката несигурна игра на турската защита позволи на Майкъл Олизе да намери Мбапе, който завърши атаката с прецизен удар. Нападателят обаче получи контузия при изпълнението и не успя да продължи срещата.

Франция можеше да увеличи аванса си чрез Жюл Кунде и Олизе, но не се възползва от възможностите си. Турция потърси изравняването и имаше силен период, преди да остане с човек по-малко.

В 87-ата минута Угурджан Чакър игра с ръка извън наказателното поле в опит да спре Брадли Баркола и получи директен червен картон.

Така Зинедин Зидан започна престоя си като селекционер на Франция с победа. Той стана първият от последните шестима наставници на „петлите“, който печели дебютния си двубой.

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