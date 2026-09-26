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30% ръст на данъчните оценки: Какво означава това за имотите и семейния бюджет?

30% ръст на данъчните оценки: Какво означава това за имотите и семейния бюджет?
pixabay

По-високата данъчна оценка ще повлияе и на разходите по сделките с имоти

Очакваното повишение на данъчните оценки с 30% през 2027 г. ще има ефект за бизнеса, сделките с имоти и семейните бюджети. Скъпи горива, по-високи разходи за заплати и за производство. Пред БТВ бургаският предприемач Станимир Стоянов вече прибавя и увеличението на данъците за имотите, които използва в бизнеса си.

„Това цялото увеличение може би ще ми вдигне цената на продукта, ще ми намали печалбите“.

По-високата данъчна оценка ще повлияе и на разходите по сделките с имоти.

„Всъщност повишението на данъчните оценки ще рефлектира върху таксите, които ще заплаща купувачът при изповядване на сделката“, казва Надя Драгиева, брокер.

Пред БТВ бившият министър на икономиката Николай Василев коментира, че данъчните оценки не са актуализирани близо 20 години и промяната е нужна.

„Ще засегне всички, които имат жилища. Съветвам политиците да не правят работата на парче – по-добре наведнъж, защото догодина може да бъде отложено или отменено“.

За собствениците по-високата данъчна оценка означава и по-висок данък за недвижимите им имоти. В Благоевград налогът сега е 2,05 промила от данъчната оценка.

Калоян Ханджийски пресмята какво би означавало първото предложено увеличение за неговото жилище, ако общината запази ставката.

„При 30% ставка, при все че плащам 300 лв. за апартамента си, значи още стотина лева… 90, грубо казано, на първия етап".

Ханджийски се съмнява, че общинските съвети биха намалили ставките, за да намалят ефекта от увеличението на годишния данък.

„Повечето общини ще се направят, меко казано, на луди и ще останат ставките такива, каквито са. Тоест те ще събират доста повече пари и най-лошото е, че от тези доста повече пари ние няма да видим по-добра услуга, да видим по-чисти улици…“.

Колко ще плащат собствениците през 2027 година ще стане ясно след приемането на законовите промени и решенията на общинските съвети.

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