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Саботаж блокира железопътния трафик в Германия

Саботаж блокира железопътния трафик в Германия
Pixabay

Според информационния портал „Цугинфо“ към момента целият градски район на Гелзенкирхен е недостъпен

Умишлено повредени железопътни кабели в Северен Рейн-Вестфалия причиниха сериозни нарушения в движението на влаковете в Германия, включително отменени курсове, големи закъснения и промени в маршрутите, съобщи германската железопътна компания „Дойче Бан“.

Сред засегнатите са ключови железопътни връзки, сред които тези между Дортмунд и Мюнхен, както и между Хамбург и Базел.

Според информационния портал „Цугинфо“ към момента целият градски район на Гелзенкирхен е недостъпен. Засега няма информация колко време ще продължат ремонтните работи.

Полицията разследва предполагаема кражба на железопътен кабел по линията между Гелзенкирхен и Укендорф. Повредата е довела до проблеми със сигналните и контролните системи по трасето.

По данни на полицията кабелите вероятно са били прерязани и след това изтръгнати покрай релсовия път на няколко места. Сигналът за инцидента е подаден около 05:00 ч. местно време.

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