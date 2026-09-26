Саботаж блокира железопътния трафик в Германия

Умишлено повредени железопътни кабели в Северен Рейн-Вестфалия причиниха сериозни нарушения в движението на влаковете в Германия, включително отменени курсове, големи закъснения и промени в маршрутите, съобщи германската железопътна компания „Дойче Бан“.

Сред засегнатите са ключови железопътни връзки, сред които тези между Дортмунд и Мюнхен, както и между Хамбург и Базел.

Според информационния портал „Цугинфо“ към момента целият градски район на Гелзенкирхен е недостъпен. Засега няма информация колко време ще продължат ремонтните работи.

Полицията разследва предполагаема кражба на железопътен кабел по линията между Гелзенкирхен и Укендорф. Повредата е довела до проблеми със сигналните и контролните системи по трасето.

По данни на полицията кабелите вероятно са били прерязани и след това изтръгнати покрай релсовия път на няколко места. Сигналът за инцидента е подаден около 05:00 ч. местно време.