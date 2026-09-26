Всички гледат цената му, но какво знаем за самия дизел? 6 любопитни факта

В последните седмици дизелът отново се превърна в една от най-обсъжданите теми за европейските шофьори. Войните в Близкия изток и Украйна нарушиха доставките от някои от големите производители, а цените на дизела на международните пазари достигнаха рекордни нива. Европейският пазар е особено чувствителен, тъй като традиционно разчита на внос на дизелово гориво.

Поскъпването се усеща и далеч отвъд личния автомобил. Дизелът остава ключово гориво за тежкотоварния транспорт, земеделието и редица индустриални дейности, което означава, че по-високата му цена може постепенно да се пренесе и върху цените на стоки и услуги.

Но докато почти всички следят колко струва литърът на колонката, историята и технологията зад самото гориво остават далеч по-малко познати.

Ето шест факта за дизела, които може би не знаете.

1. Дизел всъщност е фамилията на човек

Името на горивото не идва от химично съединение или от петролна компания. То е свързано с Рудолф Дизел - германския инженер, чието име остава завинаги свързано с двигателя със запалване чрез сгъстяване.

В края на XIX век Дизел работи върху идеята за двигател, който да бъде по-ефективен от съществуващите по това време технологии. През 1897 г. е демонстриран успешен модел на неговия двигател.

Така фамилията на един инженер постепенно се превръща в дума, която повече от век по-късно ежедневно виждаме по бензиностанциите.

2. Дизеловият двигател няма нужда от запалителни свещи

Една от основните разлики между бензиновия и дизеловия двигател е начинът, по който горивото се възпламенява.

При бензиновите двигатели сместа от въздух и гориво се запалва с помощта на запалителна свещ. При дизела процесът е различен - въздухът се сгъстява силно в цилиндъра и температурата му се повишава. Когато горивото бъде впръскано в този нагорещен въздух, то се самозапалва.

Затова дизеловият мотор не използва традиционните запалителни свещи на бензиновия.

Това не означава, че в него няма никакви свещи. Много дизелови автомобили разполагат с подгревни свещи, които имат друга задача - да подпомагат стартирането, особено при ниски температури.

3. Защо дизеловите автомобили обикновено харчат по-малко?

Една от причините дизеловите автомобили десетилетия наред да бъдат предпочитани от хората, които изминават големи разстояния, е тяхната икономичност.

Дизеловите двигатели по принцип постигат по-висока топлинна ефективност от сравними бензинови двигатели. По-високото съотношение на сгъстяване и начинът, по който протича горенето, позволяват по-голяма част от енергията в горивото да бъде превърната в полезна работа.

Това обаче не означава, че всеки дизелов автомобил непременно ще бъде по-икономичен от всеки бензинов. Разходът зависи от автомобила, двигателя, теглото, скоростта, пътните условия и начина на шофиране.

Предимството на дизела традиционно се усеща най-силно при дълги пътувания и сравнително постоянна скорост, което е една от причините технологията да се използва толкова широко и при камиони и други тежки превозни средства.

4. Днешният дизел няма много общо със старите автомобили, които оставяха черен облак след себе си

За много хора думата "дизел" все още извиква образа на стар автомобил, от чийто ауспух излиза гъст черен дим.

Съвременните дизелови автомобили обаче използват значително по-сложни системи за контрол на вредните емисии. Сред тях са филтрите за твърди частици (DPF), които задържат значителна част от саждите в отработените газове, както и системи за ограничаване на азотните оксиди.

Това не превръща дизеловия двигател в технология без емисии. Напротив - именно замърсяването с азотни оксиди и фини частици е една от причините през последните години изискванията към дизеловите автомобили да стават все по-строги.

Разликата между стар дизелов автомобил и съвременен модел обаче може да бъде огромна.

5. Ниските обороти могат да бъдат приятел на разхода - но няма магическо число

Често може да се чуе съветът, че дизеловият автомобил трябва винаги да се кара под 2000 оборота в минута. Реалността е малко по-сложна.

Дизеловите двигатели обикновено развиват висок въртящ момент при по-ниски обороти в сравнение с много бензинови мотори. Това позволява автомобилът да поддържа скорост без постоянно да се "развърта" двигателят.

Но няма универсални обороти, при които всеки дизелов двигател работи най-добре. Те зависят от конкретния мотор, предавката, натоварването и условията на пътя.

Прекалено ниските обороти при голямо натоварване също не са непременно добра идея. А при автомобили с DPF постоянните кратки градски маршрути могат да създадат друг проблем - филтърът невинаги достига условията, необходими за нормалната му регенерация.

С други думи, икономичното шофиране не означава просто да държим стрелката на оборотомера възможно най-ниско.

6. Олио вместо дизел? Идеята е на повече от 100 години

Ако сте чували истории за хора, които в периоди на високи цени експериментират с растително олио вместо дизелово гориво, може да ви изглежда като сравнително нова автомобилна хитрост.

Всъщност връзката между дизеловия двигател и растителните масла ни връща чак в началото на XX век.

По време на Световното изложение в Париж през 1900 г. дизелов двигател е демонстриран с фъстъчено масло. Историята понякога се разказва така, сякаш Рудолф Дизел първоначално е създал двигателя си специално за растително масло, но действителността е по-нюансирана - използването на фъстъчено масло при демонстрацията е било по инициатива на френските власти, а по-късно самият Дизел проявява интерес към потенциала на растителните масла като гориво.

Така че идеята автомобил да се движи с нещо, наподобяващо съдържанието на бутилка от кухненския шкаф, всъщност има изненадващо дълга история.

Това обаче не означава, че е добра идея да сипете олио от супермаркета в резервоара на съвременния си дизелов автомобил. Растителното масло и автомобилното дизелово гориво имат различни свойства, а използването на неподходящо гориво може да доведе до проблеми с горивната система и двигателя.

От изобретение на XIX век до гориво, от което зависи икономиката

Повече от 120 години след първите успешни дизелови двигатели технологията продължава да има огромно значение. Дизелът задвижва не само милиони автомобили, но и камиони, земеделска техника и машини, от които зависят цели отрасли.

Точно затова сегашното поскъпване е много повече от проблем за шофьора, който вижда по-голяма сметка на бензиностанцията. Ограничените доставки и рекордните международни цени вече оказват натиск върху транспорта, земеделието и индустрията, а анализатори предупреждават, че напрежението на глобалния дизелов пазар може да се задържи и през 2027 г.

Има и любопитна ирония - повече от век след експериментите с растителни масла алтернативните горива отново попадат във фокуса. На някои пазари високата цена на традиционните горива вече променя сметката в полза на биогоривата.

От Рудолф Дизел и фъстъченото масло до DPF филтрите и днешните рекордни цени - технологията се е променила драстично. Но едно остава същото: когато нещо се случи с дизела, ефектът рядко остава само на бензиностанцията.