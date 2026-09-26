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Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян

Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян
БТА

Инцидентът е станал на същото място, където в началото на септември бе блъснат мъж, който по-късно почина в болницата

Осемнайсетгодишно момиче е блъснато от автомобил на пешеходна пътека на централния бул. „България“ в Смолян, съобщи за БТА директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Костадин Пачеджиев.

Инцидентът е станал на същото място, където в началото на септември бе блъснат мъж, който по-късно почина в болницата. Преди година на същата пешеходна пътека бе ударено осемгодишно дете.

Момичето е ударено от автомобил, управляван от 71-годишна жена. По думите на Пачеджиев няма следи от спирачен път. Шофиралата не е видяла пресичащото момиче и го е ударила странично. Пострадалата е с охлузвания. Прегледана е от лекар и е освободена за домашно лечение.

Според старши комисар Пачеджиев са необходими спешни мерки за обезопасяване на пешеходната пътека. Един от обсъжданите варианти е изграждането на изкуствена неравност.

Четирима души са загинали при пътни инциденти в Смолян от началото на септември, каза директорът на полицията. 

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