Георги Дерменджиев се завърна в Лудогорец с ключова роля

Георги Дерменджиев се е завърнал в Лудогорец и вече близо месец работи като консултант по спортните въпроси. Новината съобщи спортният директор на клуба Георги Караманджуков.

Един от най-успешните треньори в историята на разградчани ще помага на спортно-техническото ръководство и на новия наставник Йовичевич.

„Георги Дерменджиев е консултант по спортните въпроси в Лудогорец. Той се завърна в клуба преди близо месец“, разкри Караманджуков.

Спортният директор подчерта значителния принос на Дерменджиев за успехите на клуба през годините.

„Той е дал много за Лудогорец и е един от най-успешните треньори в историята на клуба. Участва много активно в селекцията. Ще бъде на разположение на Игор и на нас. Със своя опит и знания ще бъде полезен за целия клуб“, добави Караманджуков.

Лудогорец вече работи и по зимната си селекция. Целта на ръководството е съставът да бъде допълнително подсилен за втората част от сезона.

„Вече имаме някои намерения и планове за зимния трансферен прозорец. Искаме Лудогорец да стане още по-силен и отново да виждаме отбора, който всички желаят“, заяви директорът.

Караманджуков отхвърли информациите, че разградчани са водили разговори с други кандидати за треньорския пост.

„Никой от отговорните фактори в Лудогорец не е преговарял с друг треньор освен с Игор. Разбрахме се много бързо. Той има свои цели, които съвпадат с тези на клуба. Информациите, че сме били на финалната права с други имена, не отговарят на истината“, категоричен бе той.

По думите му ръководството е търсило човек, който познава обстановката и спецификата на клуба.

„Лудогорец не е просто клуб. Това е проект, за който осъзнаваш какво представлява, когато го напуснеш. Тук всички сме заедно и затова сме най-успешният български клуб през последните 30 години“, добави Караманджуков.

Спортният директор призна, че загубената през миналия сезон титла е довела до сериозен анализ и мащабни промени в състава.

„На никого не беше приятно. Имахме нужда от събуждане. Анализирахме причините и неслучайно се разделихме с много хора. Това е една от най-мащабните ни селекции през последните трансферни периоди“, обясни той.

Лудогорец привлече седем нови футболисти, а част от тях са били следени от клуба още през предишни трансферни прозорци.

„Имахме нужда от свежа кръв, нова сила и хора с емоция. На Игор и неговия екип им предстои много работа. Познавайки професионалните и човешките му качества, съм сигурен, че ще се справят безупречно“, заяви Караманджуков.

„Сега остава работа, работа и работа. Въпросите за целите на Лудогорец са излишни. Надяваме се да върнем титлата обратно в Разград“, завърши спортният директор.