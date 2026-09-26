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МВнР предупреждава българите за възможни затруднения при пътуване до Гърция

МВнР предупреждава българите за възможни затруднения при пътуване до Гърция
БТА

От ведомството съветват хората да проверяват маршрута си преди тръгване и да предвидят повече време за придвижване

Министерството на външните работи предупреди българските граждани, които планират пътуване до Гърция, да следят внимателно актуалната обстановка и да се информират предварително за възможни затруднения по пътищата и промени в транспорта. 

Предупреждението идва на фона на очаквани неблагоприятни условия, които могат да създадат проблеми за пътуващите.

От ведомството съветват хората да проверяват маршрута си преди тръгване и да предвидят повече време за придвижване.

Особено внимание се препоръчва на пътуващите с автомобил, тъй като при влошаване на обстановката са възможни временни ограничения, задръствания и промени в организацията на движението

Българските граждани, които вече се намират в Гърция, е добре да следят съобщенията на местните власти и указанията на службите за гражданска защита. От МВнР напомнят и че при необходимост от съдействие българите могат да се обръщат към дипломатическите и консулските представителства на страната.

Гърция остава с ниво 2 по индекса за риск на българското външно министерство - повишено внимание, което означава, че пътуващите трябва предварително да се информират подробно за обстановката в страната.

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