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Франция сложи край на приказката на Финландия и ще играе за европейската титла

Франция сложи край на приказката на Финландия и ще играе за европейската титла
АП/БТА

Олимпийските шампиони победиха с 3:1 и ще се изправят срещу Полша във финала в Милано

Франция се класира за финала на Европейското първенство по волейбол за мъже за първи път след триумфа си през 2015 година.

Настоящите олимпийски шампиони победиха Финландия с 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15) във втория полуфинал в Милано и сложиха край на впечатляващото представяне на скандинавците.

„Петлите“ започнаха убедително и спечелиха първия гейм с 25:17. Финландия отговори във втората част, в която поведе с 16:12 и запази контрола до края, за да изравни резултата след 25:18.

Французите отново поеха инициативата в третия гейм и го спечелиха с 25:18. В четвъртата част превъзходството им бе още по-категорично, а успехът с 25:15 им осигури място в битката за златото.

Матис Ено бе най-резултатен за Франция с 21 точки, а Тео Фор добави 20. За Финландия Ноа Мартила реализира 13 точки, докато Йонас Йокела завърши с 12.

Французите бяха загубили полуфиналите на европейските първенства през 2019 и 2023 година, но този път не допуснаха грешка.

Селекционерът Андреа Джани ще участва на трети финал на Евроволей с трети различен национален отбор. Италианският специалист вече е достигал до решителния мач със Словения през 2015 и с Германия през 2017 година.

Във финала Франция ще се изправи срещу защитаващия титлата си отбор на Полша. Двубоят е от 22:00 часа българско време, а освен европейското злато победителят ще заслужи и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Финландия ще продължи преследването на първия европейски медал в своята история. Скандинавците ще срещнат Словения в двубоя за бронзовите отличия от 18:00 часа.

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