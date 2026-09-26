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За тротинетки и каруци: 100 евро глоба при отказ от тест за алкохол и наркотици

За тротинетки и каруци: 100 евро глоба при отказ от тест за алкохол и наркотици
pixabay

По данни на полицията за първите осем месеца на тази година са станали 75 пътнотранспортни произшествия с каруци, от които 21 тежки и 32 леки, без загинали

100 евро глоба, ако водачи на тротинетки, велосипеди и каруци откажат проверка за алкохол и наркотици. Това предлагат депутати от мнозинството с промени в Закона за движение по пътищата.

Идеята на промените е, че тротинетките, велосипедите и каруците, макар и да се движат без двигател, също са превозни средства и подлежат на проверка за алкохол и наркотици.

„По принцип не е лоша идея, защото хората, които карат тези тротинетки, ако са пияни или дрогирани, също застрашават движението по пътищата, както и автомобилните водачи“, казва мъж с тротинетка пред БТВ.

Що се отнася до каруците, на пръв поглед изглежда малко смешно водачите им да бъдат проверявани за алкохол и наркотици, но те също са участници в движението и с тях също стават катастрофи.

„Ок, няма проблеми. Имаме документи, да ги покажем ли? За конете – талони, регистрации, номера, всичко си имаме“, казва каруцар. На въпрос дали са спокойни, той отговаря: „Разбира се, нито пияни, нито дрогирани“.

Един кон е към половин тон и каруцата да е към стотина килограма. Това безспорно е най-голямото превозно средство без двигател, затова е важно дали този, който го управлява, е трезвен или не.

По данни на полицията за първите осем месеца на тази година са станали 75 пътнотранспортни произшествия с каруци, от които 21 тежки и 32 леки, без загинали.

При тротинетките за същия период има 445 ПТП-та със 7 загинали и 364 ранени. Тоест, при тротинетките положението наистина е тревожно и затова от ГЕРБ предлагат с промени в закона водачите на тротинетки да се задължат да имат книжка за управление.

„Те може и да нямат двигател, но се движат с определена скорост, която обикновено е по-ниска от тази на останалия трафик на автомобилите. Съответно, ако водачите им предприемат някакви неадекватни действия, каквито обикновено се случват, когато говорим за някой пиян или употребил наркотици, това може да стане предпоставка за катастрофа“, коментира Илиян Тодоров, адвокат по дела за пътна безопасност.

Промените, които се предлагат, предстои да бъдат обсъдени в парламента, но посоката е ясна – ще има по-строг контрол и глоби за водачите на каруци, велосипеди и тротинетки.

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