Белият дом не допусна CNN да пътува с Тръмп

CNN не е била допусната да пътува с президента на САЩ Доналд Тръмп на борда на Air Force One по време на посещението му в щата Тенеси в събота, съобщава Би Би Си.

Телевизията първоначално е била включена в списъка с медии, акредитирани да придружават президента при пътуването му до Тенеси. Там Тръмп трябваше да присъства на мач по колежански американски футбол. При актуализация на медийния график, публикувана в петък вечерта, обаче CNN вече не е фигурирала сред избраните медии.

От CNN посочват, че в графика не е била посочена друга медия, която да заеме нейното място.

Случаят е поредният епизод от продължаващия спор между администрацията на Тръмп и американски медии. Седмица по-рано Белият дом ограничи достъпа на журналисти от CNN, Politico и MS NOW до сградата. Тръмп обвини трите медии, че разпространяват „измислици или лъжи“ за неговата администрация.

И трите медии заявиха, че ще предприемат съдебни действия, като определиха ограниченията като нарушение на конституционните им права на свободно слово и свободна преса.

В знак на солидарност ABC, CBS, Fox News и NBC временно преустановиха редовното си излъчване от Белия дом.

Междувременно администрацията на Тръмп стартира собствен стрийминг канал, наречен Trump TV, преди Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Федерален съдия впоследствие постанови, че ограничаването на достъпа на определени медии до Белия дом вероятно противоречи на Конституцията на САЩ. Съдът разпореди на администрацията да възстанови достъпа им поне на този етап.

Въпреки съдебното решение в четвъртък Белият дом отново не допусна някои журналисти от CNN и MS NOW, които трябваше да отразяват пристигането на гости за държавната вечеря с китайския президент Си Дзинпин.

По-късно редовното телевизионно отразяване от Белия дом беше възстановено, след като журналистите получиха достъп до сградата.

В събота по обед Тръмп трябва да присъства на мача между университетите Тенеси и Тексас на стадион „Нейланд“ в Ноксвил.