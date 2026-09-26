Новини
Търси
Подкаст
Свят

Белият дом не допусна CNN да пътува с Тръмп

Белият дом не допусна CNN да пътува с Тръмп
АР/БТА

Телевизията първоначално е била включена в списъка с медии, акредитирани да придружават президента при пътуването му до Тенеси

CNN не е била допусната да пътува с президента на САЩ Доналд Тръмп на борда на Air Force One по време на посещението му в щата Тенеси в събота, съобщава Би Би Си.

Телевизията първоначално е била включена в списъка с медии, акредитирани да придружават президента при пътуването му до Тенеси. Там Тръмп трябваше да присъства на мач по колежански американски футбол. При актуализация на медийния график, публикувана в петък вечерта, обаче CNN вече не е фигурирала сред избраните медии.

От CNN посочват, че в графика не е била посочена друга медия, която да заеме нейното място.

Случаят е поредният епизод от продължаващия спор между администрацията на Тръмп и американски медии. Седмица по-рано Белият дом ограничи достъпа на журналисти от CNN, Politico и MS NOW до сградата. Тръмп обвини трите медии, че разпространяват „измислици или лъжи“ за неговата администрация.

И трите медии заявиха, че ще предприемат съдебни действия, като определиха ограниченията като нарушение на конституционните им права на свободно слово и свободна преса.

В знак на солидарност ABC, CBS, Fox News и NBC временно преустановиха редовното си излъчване от Белия дом.

Междувременно администрацията на Тръмп стартира собствен стрийминг канал, наречен Trump TV, преди Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Федерален съдия впоследствие постанови, че ограничаването на достъпа на определени медии до Белия дом вероятно противоречи на Конституцията на САЩ. Съдът разпореди на администрацията да възстанови достъпа им поне на този етап.

Въпреки съдебното решение в четвъртък Белият дом отново не допусна някои журналисти от CNN и MS NOW, които трябваше да отразяват пристигането на гости за държавната вечеря с китайския президент Си Дзинпин.

По-късно редовното телевизионно отразяване от Белия дом беше възстановено, след като журналистите получиха достъп до сградата.

В събота по обед Тръмп трябва да присъства на мача между университетите Тенеси и Тексас на стадион „Нейланд“ в Ноксвил.

Още по темата

Доналд Тръмп публикува карта, на която Ормузкият проток е обозначен като "Проток Тръмп"

Доналд Тръмп публикува карта, на която Ормузкият проток е обозначен като "Проток Тръмп"

Доналд Тръмп е отхвърлил иранското предложение за мир

Доналд Тръмп е отхвърлил иранското предложение за мир

Си Дзинпин покани Тръмп на ново посещение в Китай до края на годината

Си Дзинпин покани Тръмп на ново посещение в Китай до края на годината

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Китай и САЩ сближават позициите си за митата и изкуствения интелект

Китай и САЩ сближават позициите си за митата и изкуствения интелект

Бирата на Октоберфест поскъпна пет пъти за 40 години

Бирата на Октоберфест поскъпна пет пъти за 40 години

Саботаж блокира железопътния трафик в Германия

Саботаж блокира железопътния трафик в Германия

Украйна заяви, че е поразила тази нощ Илската петролната рафинерия в Русия

Украйна заяви, че е поразила тази нощ Илската петролната рафинерия в Русия

Доналд Тръмп публикува карта, на която Ормузкият проток е обозначен като "Проток Тръмп"

Доналд Тръмп публикува карта, на която Ормузкият проток е обозначен като "Проток Тръмп"

Водещи

Камион с дървесина се запали на прохода Предел, движението е затруднено

Камион с дървесина се запали на прохода Предел, движението е затруднено

  • Преди 16 минути
На живо: България - Люксембург (Съставите)

На живо: България - Люксембург (Съставите)

  • Преди 19 минути
Нешка Робева: Отказах предложения да бъда кандидат за президент

Нешка Робева: Отказах предложения да бъда кандидат за президент

  • Преди 26 минути
Родри защити Манчестър Сити: Никой не може да ни отнеме постигнатото

Родри защити Манчестър Сити: Никой не може да ни отнеме постигнатото

  • Преди 38 минути
Турция засилва борбата с нелегалния хазарт с помощта на изкуствен интелект

Турция засилва борбата с нелегалния хазарт с помощта на изкуствен интелект

  • Преди 39 минути
Йордан Терзийски: Данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени

Йордан Терзийски: Данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени

  • Преди 57 минути
Боян Йотов спечели първата си титла от Големия шлем в джудото

Боян Йотов спечели първата си титла от Големия шлем в джудото

  • Преди 58 минути
Стойчев: Всички кандидати ще търсят подкрепата на избирателите на ГЕРБ

Стойчев: Всички кандидати ще търсят подкрепата на избирателите на ГЕРБ

  • Преди 1 час
Никола Цолов след подиума в Баку: Това е повече от победа

Никола Цолов след подиума в Баку: Това е повече от победа

  • Преди 1 час
„В ритъма на сърцето“: България отбелязва Световния ден на сърцето с поредица от инициативи

„В ритъма на сърцето“: България отбелязва Световния ден на сърцето с поредица от инициативи

  • Преди 1 час
Жълт код за силно вълнение по цялото Черноморие в неделя

Жълт код за силно вълнение по цялото Черноморие в неделя

  • Преди 2 часа
Предимно слънчево с валежи на места в страната утре

Предимно слънчево с валежи на места в страната утре

  • Преди 2 часа
Какво ще се случи с Холанд, ако Манчестър Сити изпадне административно?

Какво ще се случи с Холанд, ако Манчестър Сити изпадне административно?

  • Преди 2 часа
Китай и САЩ сближават позициите си за митата и изкуствения интелект

Китай и САЩ сближават позициите си за митата и изкуствения интелект

  • Преди 2 часа
Джордж Ръсел довърши доминацията си в Баку с трета победа за сезона

Джордж Ръсел довърши доминацията си в Баку с трета победа за сезона

  • Преди 2 часа