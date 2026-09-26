Шестима загинаха при взрив и срутване на сграда в центъра на Атина

Спасителните екипи са открили още две тела под развалините на частично срутила се сграда в центъра на Атина, съобщава гръцката телевизия „Скай“.

Издирвателната операция е продължила през цялата нощ. В ранните часове на сутринта спасителите са извадили от сградата тялото на жена, а по-късно е било открито и тяло на мъж. Днес са намерени още две тела, с което властите съобщават за откриването на последните двама души, които до този момент са били в неизвестност.

По информация от властите сред жертвите са четирима американски граждани, настанени в апартамент, отдаван краткосрочно, както и възрастна двойка, живееща на втория етаж на сградата. В спасителната операция са участвали 30 пожарникари и три специално обучени кучета.

Конструктивна нестабилност е установена и при най-малко две сгради, които се намират непосредствено до срутилия се обект.

Причината за експлозията все още не е установена. Една от разглежданите версии е, че взривът може да е бил причинен от повреда в газовата инсталация.