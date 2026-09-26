Джордж Ръсел довърши доминацията си в Баку с трета победа за сезона

Джордж Ръсел спечели Гран при на Азербайджан и записа третата си победа от началото на сезона във Формула 1.

Пилотът на Мерцедес завърши доминацията си по улиците на Баку, след като бе най-бърз и в двете свободни тренировки, спечели квалификацията и не изпусна първото място в състезанието.

Ръсел потегли отлично и запази лидерската позиция, докато зад него Оскар Пиастри изпревари Шарл Льоклер и излезе втори. Пилотът на Ферари загуби още позиции в началните обиколки, а Андреа Кими Антонели започна трудно пробива си към челната десетка.

След 14 обиколки Ръсел вече имаше преднина от седем секунди пред Пиастри. Австралиецът бе поставен под сериозен натиск от Макс Верстапен, който изглеждаше по-бърз на дългата права в Баку.

Исак Хаджар заемаше четвъртото място пред Льоклер, Ландо Норис и Люис Хамилтън. Антонели стигна до топ 10 в 17-ата обиколка след изпреварване срещу Оливър Берман.

Износването на гумите със среднотвърда смес започна да създава проблеми на Верстапен, но първият сериозен обрат настъпи в 31-вата обиколка. Алекс Албън катастрофира и на пистата излезе автомобилът за сигурност.

Повечето пилоти използваха възможността да сменят гумите си. Верстапен получи меки гуми, докато Пиастри продължи със среднотвърда смес.

След рестарта нидерландецът атакува успешно Пиастри още в първия завой и излезе на второто място. Зад тях обаче последва масов инцидент, при който двата автомобила на Алпин се сблъскаха и изпратиха Ландо Норис в огражденията.

Това доведе до второ излизане на колата за сигурност и ново събиране на колоната.

Ръсел отново защити лидерството си при последвалия рестарт. Малко по-късно Пиастри пропусна точката за спиране в първия завой и напусна трасето, с което кошмарният уикенд за Макларън стана пълен.

В заключителните обиколки Верстапен остана близо до лидера, но така и не получи реална възможност за изпреварване. Ръсел не допусна грешка и пресече пръв финалната линия.

Верстапен завърши втори, а Хаджар донесе двойния подиум за Ред Бул с третото си място. Льоклер остана четвърти.

Антонели се възползва от добрата скорост на своя Мерцедес и изпревари Люис Хамилтън, за да финишира пети. Италианецът прибави десет точки към актива си и запази солидната си преднина в генералното класиране.

Антонели вече има 302 точки, а Ръсел е втори с 236. Следващият кръг от шампионата е Гран при на Малайзия.