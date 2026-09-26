Новини
Търси
Подкаст
Общество

Жълт код за силно вълнение по цялото Черноморие в неделя

Жълт код за силно вълнение по цялото Черноморие в неделя
БТА

Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по морския бряг до 17°, а в София около 11°

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за силно морско вълнение по цялото българско Черноморие за неделя, 27 септември. Очаква се вълнението да достигне 4 бала.

През нощта валежите постепенно ще отслабнат и ще спрат, а облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Вятърът в повечето райони ще стихне, докато по Черноморието и в източната част на страната ще остане до умерен от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по морския бряг до 17°, а в София около 11°, съобщават от НИМХ.

През деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, с развитие на купеста облачност следобед. По-значителна облачност ще се задържи над източните райони и планините, където на отделни места са възможни валежи. По-съществени количества се очакват в крайните югоизточни части на страната.

Вятърът ще бъде до умерен от североизток, а в източните райони и на места в крайните южни части временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, а в София около 19°. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца и ще се повиши още малко.

По Черноморието ще преобладава облачно време, като на места ще превалява дъжд. По-значителни количества се очакват в най-южната част на крайбрежието. Вятърът ще бъде умерен и временно силен от североизток. Максималните температури ще са между 21° и 23°, а температурата на морската вода ще е приблизително същата. Очаква се вълнението да бъде 3-4 бала.

В планините също ще бъде предимно облачно. Слаб дъжд е възможен на отделни места в масивите от западната половина на страната, докато в Странджа валежите ще бъдат на повече места и с по-големи количества. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, който в Източната Стара планина, Източните Родопи и Странджа временно ще бъде силен. Температурата на 1200 метра ще бъде около 11°, а на 2000 метра – около 4°.

В началото на новата седмица вятърът ще остане от североизток, като в Източна България ще се усили. Облачността ще бъде променлива, но над източната половина на страната и планинските райони по-често ще е значителна. Само на отделни места ще има валежи от дъжд, предимно слаби.

Температурите ще се задържат без съществена промяна. Минималните ще бъдат предимно между 7° и 12°, а в отделни котловинни полета в Западна България може да са малко по-ниски. Максималните температури ще са най-често между 18° и 23°.

Още по темата

За два дни: Четирима души се удавиха по Южното Черноморие

За два дни: Четирима души се удавиха по Южното Черноморие

Отново откриха дрон и останки от безпилотни летателни апарати по Черноморието

Отново откриха дрон и останки от безпилотни летателни апарати по Черноморието

ГДБОП иззе хиляди фалшиви стоки при акции по Черноморието

ГДБОП иззе хиляди фалшиви стоки при акции по Черноморието

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Камион с дървесина се запали на прохода Предел, движението е затруднено

Камион с дървесина се запали на прохода Предел, движението е затруднено

Нешка Робева: Отказах предложения да бъда кандидат за президент

Нешка Робева: Отказах предложения да бъда кандидат за президент

Йордан Терзийски: Данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени

Йордан Терзийски: Данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени

„В ритъма на сърцето“: България отбелязва Световния ден на сърцето с поредица от инициативи

„В ритъма на сърцето“: България отбелязва Световния ден на сърцето с поредица от инициативи

Предимно слънчево с валежи на места в страната утре

Предимно слънчево с валежи на места в страната утре

Водещи

Камион с дървесина се запали на прохода Предел, движението е затруднено

Камион с дървесина се запали на прохода Предел, движението е затруднено

  • Преди 17 минути
На живо: България - Люксембург (Съставите)

На живо: България - Люксембург (Съставите)

  • Преди 20 минути
Нешка Робева: Отказах предложения да бъда кандидат за президент

Нешка Робева: Отказах предложения да бъда кандидат за президент

  • Преди 27 минути
Родри защити Манчестър Сити: Никой не може да ни отнеме постигнатото

Родри защити Манчестър Сити: Никой не може да ни отнеме постигнатото

  • Преди 39 минути
Турция засилва борбата с нелегалния хазарт с помощта на изкуствен интелект

Турция засилва борбата с нелегалния хазарт с помощта на изкуствен интелект

  • Преди 40 минути
Йордан Терзийски: Данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени

Йордан Терзийски: Данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени

  • Преди 58 минути
Боян Йотов спечели първата си титла от Големия шлем в джудото

Боян Йотов спечели първата си титла от Големия шлем в джудото

  • Преди 59 минути
Стойчев: Всички кандидати ще търсят подкрепата на избирателите на ГЕРБ

Стойчев: Всички кандидати ще търсят подкрепата на избирателите на ГЕРБ

  • Преди 1 час
Никола Цолов след подиума в Баку: Това е повече от победа

Никола Цолов след подиума в Баку: Това е повече от победа

  • Преди 1 час
„В ритъма на сърцето“: България отбелязва Световния ден на сърцето с поредица от инициативи

„В ритъма на сърцето“: България отбелязва Световния ден на сърцето с поредица от инициативи

  • Преди 1 час
Жълт код за силно вълнение по цялото Черноморие в неделя

Жълт код за силно вълнение по цялото Черноморие в неделя

  • Преди 2 часа
Предимно слънчево с валежи на места в страната утре

Предимно слънчево с валежи на места в страната утре

  • Преди 2 часа
Какво ще се случи с Холанд, ако Манчестър Сити изпадне административно?

Какво ще се случи с Холанд, ако Манчестър Сити изпадне административно?

  • Преди 2 часа
Китай и САЩ сближават позициите си за митата и изкуствения интелект

Китай и САЩ сближават позициите си за митата и изкуствения интелект

  • Преди 2 часа
Джордж Ръсел довърши доминацията си в Баку с трета победа за сезона

Джордж Ръсел довърши доминацията си в Баку с трета победа за сезона

  • Преди 2 часа