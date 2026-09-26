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Стойчев: Всички кандидати ще търсят подкрепата на избирателите на ГЕРБ

Стойчев: Всички кандидати ще търсят подкрепата на избирателите на ГЕРБ

По думите му не са изяснени и намеренията на политическите сили, които ще участват в кампанията

Все още не може да се определи между кои кандидати ще бъде основният сблъсък на предстоящите президентски избори, тъй като остават няколко неизвестни. Това заяви политологът Стойчо Стойчев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му не са изяснени и намеренията на политическите сили, които ще участват в кампанията.

„Двойките на Илияна Йотова и Андрей Гюров са издигнати от инициативни комитети. Зад тях не застават плътно политически партии. Госпожа Йотова не е персоналният кандидат на Румен Радев. Всичко зависи от това доколко премиерът и хората около него ще се ангажират с тази кампания. Например дали той ще се появи с Йотова на някои места“, каза Стойчев.

Според него кандидатурите, издигнати от инициативни комитети, могат да привлекат подкрепа от по-широк кръг политически среди.

„В българската политическа практика няма по-голям параван от издигането от инициативен комитет. Като искаш да събереш всякаква явна и неявна политическа подкрепа, трябва да направиш точно това. В последните случаи се оказва, че в инициативните комитети има хора, на които не им е станало ясно какво точно подкрепят. Има и такива, които вече се оттеглиха. Подобно поведение не се харесва на трезвомислещия избирател“, коментира политологът.

Стойчев посочи и значението на позицията на ръководството на ГЕРБ за поведението на избирателите на партията.

„Въздържането от участие на избори също е израз на активна политическа позиция. Когато Бойко Борисов излезе и каже, че изборите няма да бъдат честни, означава, че той лично с участието си в тези избори ще ги легитимира като честни. Ако самият Бойко Борисов не се яви да участва в тези избори и да гласува като гражданин, би било силен сигнал към всички, които го харесват и припознават в него своя политически лидер, да не отидат да гласуват“, смята той.

По думите на Стойчев всички кандидати ще се стремят да привлекат гласовете на избирателите на ГЕРБ.

„Абсолютно всички ще се опитат. Ако имате значим сегмент от гласоподавателите, които нямат кандидат от своята партия, абсолютно всички, дори тези без особени шансове, ще се опитат да говорят нещо на тях. Виждате още от билбордовете се говори за стабилност и сигурност. Това са лозунги от предишни кампании на ГЕРБ“, посочи политологът.

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