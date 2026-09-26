Турция засилва борбата с нелегалния хазарт с помощта на изкуствен интелект

Пазарът на нелегалните залагания в Турция се оценява между 20 и 60 милиарда долара. Това заяви вицепрезидентът Джевдет Йълмаз след заседание на Министерския съвет, на което беше обявен мащабен междуведомствен план за борба с незаконния хазарт.

По думите му точният размер на сектора трудно може да бъде установен заради нелегалния му характер.

„Тъй като незаконните залози по дефиниция са извън закона, не е лесно числата да се установят напълно и с абсолютна точност. Въпреки това, според различни оценки, говорим за мащаб от порядъка на 20 до 60 милиарда долара“, посочи Йълмаз.

По разпореждане на президента Реджеп Тайип Ердоган е изготвен цялостен план за действие, който предвижда мерки в няколко направления – правоприлагане, финансово проследяване, дигитален надзор, комуникационни инициативи и международно сътрудничество.

Бюрото за разследване на финансови престъпления (MASAK) и други компетентни институции вече работят по случая. Сред предвидените инструменти са и системи за наблюдение, използващи изкуствен интелект.

Йълмаз предупреди, че незаконният хазарт е свързан и с други рискове, включително пране на пари, финансиране на тероризма и организирана престъпност. Нелегалните структури работят извън установените регулаторни рамки, без възрастови ограничения, контрол върху доходите и механизми за защита на потребителите.

„Тези структури могат да бъдат свързани с редица рискови сфери, като пране на пари, финансиране на тероризъм и организирана престъпност. Липсват какъвто и да било контрол или правила“, подчерта турският вицепрезидент.

Заради трансграничния характер на онлайн платформите е засилено и участието на Министерството на външните работи. Според Йълмаз значителна част от незаконната хазартна дейност се осъществява чрез платформи и структури, свързани с чужбина.

„Засилваме контактите със съответните държави и работим за изграждането на по-ефективни механизми за международно сътрудничество и правни договорености“, допълни той.

Министерството на правосъдието подготвя и законодателни промени, като част от тях вече са влезли в сила. Турските власти заявяват, че ще продължат координираните действия срещу нелегалните залози и престъпните структури, свързани с тях.