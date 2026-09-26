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Атанаска Дишева: Сигналът на Сарафов срещу правосъдния министър е подаден до некомпетентни институции

Атанаска Дишева: Сигналът на Сарафов срещу правосъдния министър е подаден до некомпетентни институции
БТА

През седмицата бившият главен прокурор изпрати до премиера Румен Радев, ВСС, ДАНС и министъра на вътрешните работи сигнал срещу правосъдния министър, в който твърди наличие на политическа корупция и търговия с влияние

Сигналът на Борислав Сарафов срещу правосъдния министър е адресиран до институции, които нямат правомощия да се произнасят по твърдения за извършени престъпления. Това заяви Атанаска Дишева от Съдийската колегия на ВСС в предаването „Офанзива“.

През седмицата бившият главен прокурор изпрати до премиера Румен Радев, ВСС, ДАНС и министъра на вътрешните работи сигнал срещу правосъдния министър, в който твърди наличие на политическа корупция и търговия с влияние.

„Този маниер на поведение е познат на висшите представители на прокуратурата у нас. Даже не бих го нарекла сигнал, защото не е подаден до компетентен орган и съм убедена, че Сарафов знае това. Там се твърди за извършени престъпления, каквито са търговията с влияние. Нито министър-председателят, нито ВСС, нито вътрешният министър са компетентни да се произнесат. Подобен сигнал се подава до прокуратурата“, каза Дишева.

Тя направи паралел с действията на предишния главен прокурор Иван Гешев. По думите ѝ и той е използвал подобен подход – публично разпространяване на писма с твърдения за извършени престъпления, без конкретни данни, с уточнението, че такива ще бъдат представени при започване на производство.

„Защо в този момент? Вероятно се цели отклоняване на вниманието. Съвсем наскоро министърът на правосъдието публично обяви, че получава сигнали за оказване на форма на влияние“, коментира Дишева.

Тя заяви, че до нея не е достигала информация Николай Найденов да иска да стане главен прокурор, каквото твърдение е отправено от Сарафов.

„До избора на нов главен прокурор има доста време. Поне 2 месеца трябва да минат, за да бъде конституиран нов ВСС. След това дори веднага да се заеме с избора на нов главен прокурор, ще трябват поне още около 4 месеца за това. В този смисъл ми се струва твърде далечно и голословно говорене, че се подготвя изборът на нов главен прокурор“, каза тя.

По отношение на бъдещия състав на ВСС Дишева посочи, че към него се възлагат големи очаквания и призова да се обърне внимание на професионалните биографии на кандидатите.

Тя коментира и предложените от „Прогресивна България“ 11 кандидатури.

„Вероятно са предложили 11 души с намерението да попълнят цялата парламентарна квота. За огромно мое съжаление сред тези кандидати има такива, чието участие в бъдещия ВСС няма да подобри работата на този орган и на съдебната система никак. Трябва да бъдат проследени професионалните биографии на кандидатите“, заяви Дишева.

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