Диана Русинова: Асфалтът няма да се смени сам, а кръвта по пътищата ни няма да спре с оправдания

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Тази седмица 13 души загинаха по пътищата на България.

Г-н Радев, обръщам се лично към Вас, защото имам нужда от Вашата помощ. Не за поредния разговор за „войната по пътищата“, а за битката с пътищата. С пътищата, по които хората са принудени да се движат всеки ден. Пътищата, по които дори и нашите деца умират.

Вашето правителство са спрени жизненоважни ремонти по пътищата. А има участъци, които не могат да чакат повече: Владая, АМ „Хемус“, Хаинбоаз, АМ „Тракия“, свлачището при Пампорово. На места асфалтът е толкова износен, че човек се пързаля по него и с обувки, как може там да се мине безопасно с кола? При дъжд става още по-страшно. После идва неизбежното - катастрофите и отново чуваме, че виновен е шофьорът.

Не може вечно водачите да са виновни за всичко. Не може държавата да знае в какво състояние е настилката и да оставя хората да пътуват по нея. Това е равносилно на безхаберие и бягане от отговорност! Не може да чакаме следващата жертва, за да признаем, че проблем има.

Вие сте генерал от българската армия. Във Вашите ръце е отговорността за животът и здравето на българските граждани. Знаете какво означава да трябва да пазиш и защитаваш гражданите, когато опасността е на прага. Днес тази отговорност е Ваша и на Вашето правителство.

Затова Ви питам: кога ще възстановите ремонтите на опасните участъци? Зимата, когато завали сняг ли? Какво ще направите сега, преди снегът да е дошъл?

Ще посочите ли кой сте съгласен да стане следващата жертва на пътя, за да започне държавата да действа? Пътищата можете да оправите Вие, ние можем само да Ви подкрепяме в тези усиля.

Асфалтът няма да се смени сам. А кръвта по пътищата ни няма да спре с оправдания.

Или ще продължаваме така? При всеки дъжд-жертва? Не искам да вярвам, че български генерал може да развее бялото знаме, пред битка, която не само можем, а трябва да спечелим в името на нацията.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на вътрешните работи

Румен Радев