Българите, задържани за опит за палеж в Мюнхен, вероятно са свързани с руското разузнаване

Двамата български граждани, задържани по-рано този месец в Мюнхен заради предполагаем опит за палеж, вероятно са свързани с руска разузнавателна мрежа. Това съобщават германски медии, позовавайки се на източници от службите за сигурност.

Мъжете са били арестувани малко след като според разследването са хвърлили запалително устройство пред сграда, в която се помещават офиси на две оръжейни компании.

„Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ описва двамата като нископоставени агенти без специална подготовка. Според източници на изданието руските служби все по-често привличат подобни лица за изпълнение на конкретни задачи.

Разследването води и към Словакия. Там миналия месец властите са осуетили друга предполагаема атака срещу предприятие, произвеждащо разузнавателни дронове за Украйна.

Германските власти засега не са потвърдили официално информацията за предполагаемата връзка с руското разузнаване. Разследването по случая продължава.