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Километрични опашки от тирове на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Километрични опашки от тирове на „Капитан Андреево“ и „Лесово“
БТА

Интензивният трафик и ремонтните дейности затрудняват движението по основните трасета към границата

Огромни опашки от товарни автомобили са се образували пред граничните пунктове с Турция – „Лесово“ и „Капитан Андреево“, пише NOVA.

На „Лесово“ колоната от тирове достига над 7 километра. Допълнително затруднение създава тесният път, по който в голяма част от трасето разминаването между автомобилите е силно затруднено.

Още по-сериозна е ситуацията на „Капитан Андреево“. Тази вечер колоната от камиони достига 18 километра и вече преминава покрай Свиленград.

Освен интензивния трафик, пропускателната способност на пункта е ограничена и заради продължаващ ремонт. Част от трасетата за товарни автомобили не функционират, което намалява капацитета на пункта с около една трета.

При максимален капацитет от около 3000 камиона за денонощие, през последните дни на „Капитан Андреево“ се обработват приблизително 2000 товарни автомобила за 24 часа.

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