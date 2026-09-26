Километрични опашки от тирове на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Огромни опашки от товарни автомобили са се образували пред граничните пунктове с Турция – „Лесово“ и „Капитан Андреево“, пише NOVA.

На „Лесово“ колоната от тирове достига над 7 километра. Допълнително затруднение създава тесният път, по който в голяма част от трасето разминаването между автомобилите е силно затруднено.

Още по-сериозна е ситуацията на „Капитан Андреево“. Тази вечер колоната от камиони достига 18 километра и вече преминава покрай Свиленград.

Освен интензивния трафик, пропускателната способност на пункта е ограничена и заради продължаващ ремонт. Част от трасетата за товарни автомобили не функционират, което намалява капацитета на пункта с около една трета.

При максимален капацитет от около 3000 камиона за денонощие, през последните дни на „Капитан Андреево“ се обработват приблизително 2000 товарни автомобила за 24 часа.