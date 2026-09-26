Фюри: Сблъсъкът ще се отмени заради Джошуа

Дългоочакваният двубой между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа може да пропадне само дни след официалното му обявяване.

Двамата бивши световни шампиони в тежка категория трябва да се срещнат на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф. Според Фюри обаче Джошуа и неговият промоутър Еди Хърн вече търсят начин да се оттеглят от договорената среща.

„Антъни Джошуа и Еди Хърн се опитват да се откажат от тази битка. Казват, че сега не искат да се бият“, заяви Фюри в обръщение в социалните мрежи.

Към момента няма официално потвърждение от екипа на Джошуа, че двубоят е отменен. Агенция „Ройтерс“ е потърсила за коментар промоутърската компания „Matchroom Boxing“, но окончателна яснота около ситуацията все още няма.

Срещата бе обявена от промоутъра Турки Алалшик и стрийминг платформата Netflix. Само ден след анонса обаче се появиха информации за сериозни разногласия между страните.

Една от възможните причини за напрежението е мястото на провеждане. Първоначално организаторите са обсъждали вариант двубоят да бъде в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Еди Хърн обаче вече бе заявил, че екипът на Джошуа настоява срещата да се проведе във Великобритания.

„Не държим на парите. Предпочитаме събитието да бъде във Великобритания“, коментира промоутърът преди официалното обявяване на Кардиф за домакин.

Фюри и Джошуа доминираха в тежката категория през голяма част от последното десетилетие, но опитите да бъде организиран мач помежду им досега не дадоха резултат.

Двамата бяха близо до сблъсък за обединяване на световните титли, преди да загубят поясите си от Олександър Усик. Въпреки това интересът към изцяло британската битка остана огромен.

Новите обвинения на Фюри поставят срещата под сериозна въпросителна. Докато няма официална позиция от екипа на Джошуа или организаторите, двубоят остава насрочен за 11 декември в Кардиф.