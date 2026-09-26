Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Фюри: Сблъсъкът ще се отмени заради Джошуа

Фюри: Сблъсъкът ще се отмени заради Джошуа
АП/БТА

Боксьорът твърди, че съперникът му и промоутърът Еди Хърн се опитват да се откажат от двубоя на 11 декември в Кардиф

Дългоочакваният двубой между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа може да пропадне само дни след официалното му обявяване.

Двамата бивши световни шампиони в тежка категория трябва да се срещнат на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф. Според Фюри обаче Джошуа и неговият промоутър Еди Хърн вече търсят начин да се оттеглят от договорената среща.

„Антъни Джошуа и Еди Хърн се опитват да се откажат от тази битка. Казват, че сега не искат да се бият“, заяви Фюри в обръщение в социалните мрежи.

Към момента няма официално потвърждение от екипа на Джошуа, че двубоят е отменен. Агенция „Ройтерс“ е потърсила за коментар промоутърската компания „Matchroom Boxing“, но окончателна яснота около ситуацията все още няма.

Срещата бе обявена от промоутъра Турки Алалшик и стрийминг платформата Netflix. Само ден след анонса обаче се появиха информации за сериозни разногласия между страните.

Една от възможните причини за напрежението е мястото на провеждане. Първоначално организаторите са обсъждали вариант двубоят да бъде в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Еди Хърн обаче вече бе заявил, че екипът на Джошуа настоява срещата да се проведе във Великобритания.

„Не държим на парите. Предпочитаме събитието да бъде във Великобритания“, коментира промоутърът преди официалното обявяване на Кардиф за домакин.

Фюри и Джошуа доминираха в тежката категория през голяма част от последното десетилетие, но опитите да бъде организиран мач помежду им досега не дадоха резултат.

Двамата бяха близо до сблъсък за обединяване на световните титли, преди да загубят поясите си от Олександър Усик. Въпреки това интересът към изцяло британската битка остана огромен.

Новите обвинения на Фюри поставят срещата под сериозна въпросителна. Докато няма официална позиция от екипа на Джошуа или организаторите, двубоят остава насрочен за 11 декември в Кардиф.

Още по темата

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа се изправят един срещу друг на 11 декември

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа се изправят един срещу друг на 11 декември

Мегасблъсъкът между Джошуа и Фюри е близо до потвърждение

Мегасблъсъкът между Джошуа и Фюри е близо до потвърждение

Тайсън Фюри предизвика Усик за трети мач през ноември

Тайсън Фюри предизвика Усик за трети мач през ноември

Фюри: Джошуа и неговият екип са жадни за пари ла*нари

Фюри: Джошуа и неговият екип са жадни за пари ла*нари

Фюри нападна Джошуа: Психически си каша, а аз съм бетон

Фюри нападна Джошуа: Психически си каша, а аз съм бетон

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

На живо: Люксембург обръща резултата 25 минути преди края

На живо: Люксембург обръща резултата 25 минути преди края

Финландия написа история с първи медал от голямо първенство

Финландия написа история с първи медал от голямо първенство

На живо: Равенство на полувремето между България и Люксембург

На живо: Равенство на полувремето между България и Люксембург

На Живо: Люксембург изравнява резултата в Пловдив

На Живо: Люксембург изравнява резултата в Пловдив

Водещи

Най-важното от България на 26.09.2026 г.

Най-важното от България на 26.09.2026 г.

  • Току-що
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата се измерва по начина, по който поправяме след сблъсъка

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата се измерва по начина, по който поправяме след сблъсъка

  • Преди 12 минути
Нови руски удари по Украйна: Има загинали и ранени цивилни

Нови руски удари по Украйна: Има загинали и ранени цивилни

  • Преди 14 минути
Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

  • Преди 26 минути
Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания

Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания

  • Преди 1 час
На живо: Люксембург обръща резултата 25 минути преди края

На живо: Люксембург обръща резултата 25 минути преди края

  • Преди 1 час
„Под прикритие“ се завръща след 10 години пауза: Джаро и Иво Андонов отново оживяват на екрана

„Под прикритие“ се завръща след 10 години пауза: Джаро и Иво Андонов отново оживяват на екрана

  • Преди 1 час
Финландия написа история с първи медал от голямо първенство

Финландия написа история с първи медал от голямо първенство

  • Преди 2 часа
Неизвестни „преименуваха“ булевард „Дондуков“ в София

Неизвестни „преименуваха“ булевард „Дондуков“ в София

  • Преди 2 часа
Превенция, деескалация, самозащита: Жените в свят на нарастващо насилие

Превенция, деескалация, самозащита: Жените в свят на нарастващо насилие

  • Преди 2 часа
На живо: Равенство на полувремето между България и Люксембург

На живо: Равенство на полувремето между България и Люксембург

  • Преди 2 часа
Демерджиев: Ударихме международен канал за кокаин и марихуана на „Лесово“

Демерджиев: Ударихме международен канал за кокаин и марихуана на „Лесово“

  • Преди 2 часа
На Живо: Люксембург изравнява резултата в Пловдив

На Живо: Люксембург изравнява резултата в Пловдив

  • Преди 2 часа
Вигенин: България трябва да търси свой подход към войната в Украйна

Вигенин: България трябва да търси свой подход към войната в Украйна

  • Преди 2 часа
Километрични опашки от тирове на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Километрични опашки от тирове на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

  • Преди 2 часа