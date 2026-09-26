Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

Да станеш вицешампион на България, без да познаваш добре правилника - това си е природен талант.

Тервел Замфиров спечели сребърен медал на държавното първенство по бразилско жиу-жицу в категория до 73,5 килограма.

Българският сноубордист показа отлични качества на татамито и стигна до финалния двубой. Там обаче бе дисквалифициран, след като заедно със своя съперник напусна очертанията на татамито при изпълнението на техника.

След срещата Замфиров с усмивка призна, че не е бил напълно запознат с правилата и е смятал действията си за логични.

„Знам правилника. Сега го научих“, пошегува се той.

В последвалата демонстрация състезател на „Левски“ показа на Замфиров как точно е била изпълнена задушаващата техника и какви възможности е имал за измъкване. Обяснението доведе до още забавни реплики и усмивки в залата.

Въпреки необичайната развръзка във финала, сребърният медал е впечатляващо постижение за Замфиров в спорт, който не е основната му дисциплина.

След приключването на държавното първенство по бразилско жиу-жицу Тервел вече може да насочи изцяло вниманието си към своя спорт - сноуборда.