Хампарцумян: Андрей Гюров ще трябва да привлече избиратели извън партийните ядра

Привличането на допълнителна подкрепа за Андрей Гюров извън избирателите на „Продължаваме промяната“, „Да, България“ и ДСБ ще зависи от неговото поведение и активност по време на кампанията.

Това коментира в предаването „Офанзива“ Левон Хампарцумян от инициативния комитет, който издигна Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати за президент и вицепрезидент.

„Очевидно има твърди партийни привърженици. Президентските избори обаче не са толкова партийни, колкото другите“, посочи банкерът.

Хампарцумян уточни, че не е част от предизборния щаб, който организира кампанията, а участва единствено в инициативния комитет.

Той коментира и актуални политически и икономически теми. Според него решението за отмяна на забраната за износ на дизел и керосин не е трябвало да бъде предшествано от въвеждането на подобно ограничение.

Хампарцумян изрази надежда и предложението за данък върху свръхпечалбите да не бъде прието.

„Кой решава какво е нормална печалба?“, попита той.

По думите му подобна мярка може да доведе до повишаване на лихвите по кредитите.

„Ако съм на мястото на управляващите, бих се вслушвал в това, което казва БНБ и г-н Радев. Неговата експертиза е най-добрата в България. През него са минали почти всички големи финансови кризи последните 30 години“, заяви Хампарцумян.

Той уточни, че евентуалното поскъпване на ипотечните кредити ще зависи от търговските политики на отделните банки.