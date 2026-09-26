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Хампарцумян: Андрей Гюров ще трябва да привлече избиратели извън партийните ядра

Хампарцумян: Андрей Гюров ще трябва да привлече избиратели извън партийните ядра
БТА

„Очевидно има твърди партийни привърженици. Президентските избори обаче не са толкова партийни, колкото другите“, посочи банкерът

Привличането на допълнителна подкрепа за Андрей Гюров извън избирателите на „Продължаваме промяната“, „Да, България“ и ДСБ ще зависи от неговото поведение и активност по време на кампанията.

Това коментира в предаването „Офанзива“ Левон Хампарцумян от инициативния комитет, който издигна Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати за президент и вицепрезидент.

„Очевидно има твърди партийни привърженици. Президентските избори обаче не са толкова партийни, колкото другите“, посочи банкерът.

Хампарцумян уточни, че не е част от предизборния щаб, който организира кампанията, а участва единствено в инициативния комитет.

Той коментира и актуални политически и икономически теми. Според него решението за отмяна на забраната за износ на дизел и керосин не е трябвало да бъде предшествано от въвеждането на подобно ограничение.

Хампарцумян изрази надежда и предложението за данък върху свръхпечалбите да не бъде прието.

„Кой решава какво е нормална печалба?“, попита той.

По думите му подобна мярка може да доведе до повишаване на лихвите по кредитите.

„Ако съм на мястото на управляващите, бих се вслушвал в това, което казва БНБ и г-н Радев. Неговата експертиза е най-добрата в България. През него са минали почти всички големи финансови кризи последните 30 години“, заяви Хампарцумян.

Той уточни, че евентуалното поскъпване на ипотечните кредити ще зависи от търговските политики на отделните банки.

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