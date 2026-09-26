Нешка Робева: Отказах предложения да бъда кандидат за президент

„Изненадах се много, че бях спрягана за вицепрезидент на „Възраждане“. Това заяви треньорът по художествена гимнастика Нешка Робева в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите ѝ към нея са били отправяни предложения да бъде издигната за президент, но тя категорично ги е отхвърлила.

„При мен са идвали хора от най-различни среди, които са предлагали да инициират моята кандидатура за президент. Аз отказах категорично“, каза Робева.

Тя добави: „Аз много отдавна заявих своята позиция, че партиите най-много са вредили и вредят на България“.

За нея при избора на кандидат за президент значение ще имат личната позиция и готовността му открито да защитава убежденията си.

„На президентските избори ще гласувам за този, който застава и има смелостта да каже това, което мисли. Има смелостта да представи своите вярвания или да защити своите идеи“, заяви тя.

Робева посочи, че тепърва предстои да стане ясно как ще се развие предизборната кампания.

„За мен тази институция има смисъл само ако един президент застане и убеди народа си, така както направи Румен Радев, че той може да го поведе“, добави тя.