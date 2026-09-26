На живо: България - Люксембург (Съставите)

България посреща Люксембург в първия си мач от новото издание на Лигата на нациите. Срещата на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив започва в 19:00 часа.

Националният отбор влиза в двубоя с отлична статистика срещу съперника. В досегашните 17 срещи България няма загуба, като е записала 14 победи и три равенства.

Преди срещата селекционерът Александър Димитров обяви, че поставената от президента на БФС Георги Иванов цел е България да спечели промоция за Лига В.

Стартов състав на България: Даниел Наумов, Димитър Велковски, Теодор Иванов, Кристиан Димитров (капитан), Иван Турицов, Асен Чандъров, Илия Груев, Емил Ценов, Здравко Димитров, Лукас Петков, Георги Русев.

Резерви: 12. Димитър Митов, 23. Алекс Божев, 2. Йоан Стоянов, 3. Андреа Христов, 7. Петко Панайотов, 8. Андриан Краев, 9. Станислав Иванов, 13. Стефан Велков, 16. Марин Петков, 17. Мартин Минчев, 18. Кристиян Балов, 22. Кристиян Стоянов

Селекционер: Александър Димитров.

Стартов състав на Люксембург: Антони Морис, Лаурент Янс, Енес Махмутович, Дирк Карлсон, Флориан Бонхент, Леандро Барейро, Томас Морейра, Венсан Тил, Данел Синани, Айман Дардари, Хамза Кадамани.

Резерви: 12. Тиаго Перейра, 23. Лукас Фокс, 2. Елдин Джогович, 5. Вахид Селимович, 8. Мигел Гонсалвеш, 9. Джейсън Видейра, 14. Ерик Вейга, 15. Омар Натами, 19. Матиас Олесен, 20. Тимоти Рупи, 21. Себастиен Тил, 22. Марвин Мартинс

Селекционер: Джеф Щрасер.