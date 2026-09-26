Йордан Терзийски: Данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени

„Виждаме ситуация, при която данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени.“ Това заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ Йордан Терзийски в предаването „Офанзива“.

Той коментира предложените от правителството мерки в приходната част и предупреди, че според него те могат да доведат до ситуация, при която дадени компенсации за едни групи ще бъдат компенсирани с по-високи разходи за други.

„Да не се получи така, че с едната ръка ще се даде едно нещо на хората, а с другата ще се вземат три неща. В момента това виждаме. Ще дадат по 50 евро на 500 000 човека. Но в същото време МРЗ ще бъде намалена с между 20 и 70 евро от това, което трябваше да бъде през 2027 г. по старата формула“, каза Терзийски.

Според депутата положителното е, че управляващите признават необходимостта от конкретни мерки, но остават въпроси дали предложените решения ще постигнат очаквания резултат.

„Позитивното е, че управляващите разбират, че трябва да предложат работещи решения. Притеснява ни доколко предложенията ще постигнат търсения ефект. Дяволът е в детайлите – трябва да видим за кои бизнеси ще бъде предложено и дали няма да има бизнеси, които ще скрият тези свръхпечалби. Очакваме и „Лукойл“ да бъде обложен с данък свръхпечалба“, отбеляза Терзийски.

Терзийски коментира и предложението за увеличаване на данъчните оценки на имотите. По думите му настоящите оценки не са обективни, но промяната им не трябва да води до допълнително финансово натоварване за гражданите.

„Но повишаването им не трябва да удря по джоба на хората. Трябва да се прецизират данъчните ставки и да се отдели такса „смет“. И да се въведе принципът, че замърсителят плаща“, каза той.

По отношение на отпадането на акциза за пропан-бутана депутатът посочи, че основният проблем според него остава свързан с цените на бензина и дизела.

„Най-големият проблем е в бензина и дизела. Председателят на Бюджетната комисия каза, че не била още достатъчно висока цената на бензина, за да се дадат компенсации. Не мисля, че като си заравят главата в пясъка този проблем ще се реши. Ние сме на първо място по увеличение на цените на горивата в ЕС“, коментира Терзийски.

По думите му предлаганият пакет от мерки няма да осигури достатъчна подкрепа за хората и малкия бизнес.

„Това са трохи за хората и дребния бизнес и камари от пари за олигарсите и големите земеделски производители. Нека видим какви мерки ще предложат в Бюджет 2027“, каза Терзийски.

Той добави, че макар да има заявени намерения за промени, те трябва да бъдат подкрепени с конкретни числа.

„По думите му има добри заявки. Ние на обещания не вярваме. Вярваме на цифри“, заяви депутатът.

Терзийски коментира и спора около декларацията за подкрепа на Украйна, като определи различията между институциите по въпроса за външната политика като проблем.

„Срамно е това противоречие между институциите, що се отнася до външната ни политика. Помните историята с Коалицията на желаещите, а сега президентът говори в абсолютно противоречие с официалната позиция, която е изразена от МВнР“, отбеляза Терзийски.

По повод сигнала на Борислав Сарафов до премиера Румен Радев депутатът заяви, че според него фокусът трябва да остане върху избора на нов Висш съдебен съвет.

„Нашата позиция в момента е да бъде избран прозрачен ВСС по институционален начин. Точно такива скандали целят да се отклони вниманието от реалния дебат по темата“, допълни той.