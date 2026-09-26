Йовичевич при завръщането си в Лудогорец: Това беше изборът на сърцето ми

Игор Йовичевич определи завръщането си начело на Лудогорец като избор на сърцето и лично предизвикателство. Хърватският специалист бе официално представен отново като старши треньор на 14-кратните шампиони на България.

„Щастлив съм, че отново съм в Лудогорец. За мен е чест да бъда треньор на този отбор. Когато си извън клуба, виждаш какво представлява Лудогорец в българското първенство и в Европа. Завръщането е лично предизвикателство за мен“, заяви Йовичевич.

Наставникът призна, че не се е колебал дали да приеме предложението.

„Не беше труден избор. Това беше изборът на сърцето ми. Знам какво се очаква от отбора и че сега очакванията са още по-високи“, добави той.

Йовичевич вече е разговарял с част от футболистите, но очаква завръщането на седем или осем национали, преди да започне същинската работа с целия състав.

Хърватинът посочи работата, тренировъчния процес и атмосферата в съблекалнята като основните фактори, които могат да върнат Лудогорец на върха.

„Работа и пак работа. Вярвам в тренировъчния процес и в атмосферата в съблекалнята. Лудогорец разполага с футболисти, които имат необходимите качества да спечелят титлата. Това винаги е била цел номер 1“, каза треньорът.

Според него загубената титла през миналия сезон трябва да се превърне в допълнителна мотивация.

„Провалът е част от успеха. Ако искаш да печелиш, понякога трябва да губиш. Така можеш да станеш по-добър и по-мотивиран. Когато се върнеш, трябва да си по-гладен за успех. Точно такива сме сега“, обясни Йовичевич.

Той призна, че е можел да избере по-лесния път и да откаже предложението, след като вече е постигнал требъл с разградчани.

„Напрежението е привилегия в нашата работа. Когато си в зоната на комфорт, това никога не е правилният отговор. Най-лесното за мен беше да не се върна. Вече имам требъл, но дойдох, за да амбицирам играчите и отново да постигнем същите успехи“, заяви специалистът.

Йовичевич подчерта, че няма да се съсредоточава единствено върху крайните цели, а върху ежедневната работа и постепенното развитие на отбора.

„Мисля за следващата тренировка, за следващия ден, за контролата и за първия официален мач с Арда. Целта е ясна, но за да я постигнем, трябва да преминем през процес, в който вярваме. Резултатите и трофеите идват благодарение на този процес“, каза той.

Хърватинът не скри и най-голямата си амбиция за новия период начело на клуба.

„Имам мечта и сега отново мечтая. Искам да осъществя мечтите си с Лудогорец. Голямата мечта е Шампионската лига. Знам какво е чувството да играеш там и искам да го постигна с Лудогорец“, заяви Йовичевич.

Спортният директор Георги Караманджуков разкри, че Лудогорец не е водил преговори с друг треньор и бързо е постигнал споразумение с Йовичевич.

„Неговите цели съвпадат с тези на Лудогорец. Надяваме се заедно да ги изпълним и да върнем титлата в Разград“, каза Караманджуков.

Той потвърди и завръщането на Георги Дерменджиев, който ще работи като консултант по спортните въпроси и ще участва активно в селекцията.

„Дерменджиев е дал много за Лудогорец и е един от най-успешните треньори в историята на клуба. Той ще бъде на разположение на Игор и на ръководството. Със своя опит и знания ще бъде полезен за целия клуб“, добави спортният директор.