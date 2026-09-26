Какво ще се случи с Холанд, ако Манчестър Сити изпадне административно?

Възможността Манчестър Сити да получи тежко наказание заради нарушения на финансовите регулации на Висшата лига поставя важен въпрос пред английския шампион - какво ще се случи с големите звезди на отбора при евентуално административно изпадане?

В центъра на вниманието е Ерлинг Холанд. Норвежецът е един от най-ценните футболисти в света и основна фигура в проекта на „гражданите“.

През януари 2025 година Холанд удължи договора си с Манчестър Сити до лятото на 2034-а. Дългосрочното споразумение трябваше да гарантира оставането му на „Етихад“ през най-силните години от кариерата му.

Според информациите в договора няма специална клауза, която да позволи на нападателя автоматично да напусне, ако клубът бъде изваден от Висшата лига.

Това означава, че при евентуално административно изпадане Холанд няма да стане свободен агент. Той ще остане обвързан с Манчестър Сити, освен ако двете страни не постигнат отделно споразумение или клубът не приеме трансферна оферта.

Подобен сценарий би бил безпрецедентен - един от водещите нападатели в световния футбол да има действащ договор с отбор от Чемпиъншип.

В Англия се твърди, че контрактът е структуриран така, че в бъдеще Холанд да получи повече контрол върху кариерата си.

Възможност за негово напускане може да се отвори около 2030 година, когато договорът ще бъде приблизително преполовен. Очакванията са необходимата трансферна сума да намалява постепенно с приближаването на края на споразумението.

Агентът на нападателя Рафаела Пимента вече подчерта, че се стреми нейните клиенти да разполагат с така наречения „ключ към вратата“.

„Един от приоритетите ми като агент е да дам на играча ключа към вратата. Не харесвам ситуации, в които футболистът не е свободен да решава. Всеки трябва да има право да избере друг отбор и да взема решения за живота си“, заяви Пимента след подписването на договора.

По думите ѝ през 25-годишната работа на агенцията не е имало случай, в който неин клиент да е поискал трансфер и да не е получил възможност да напусне.

Другият сериозен въпрос е свързан с финансовите параметри на договора. Според публикациите Холанд получава около 30 милиона евро нетно на сезон.

Подобно възнаграждение би било практически непосилно за всеки клуб в Чемпиъншип. Манчестър Сити разполага с много по-големи финансови възможности от останалите отбори във второто ниво, но изпадането би довело до значителен спад в приходите.

Към момента договорът не предоставя на Холанд автоматичен изход. Ако най-тежкият възможен сценарий за Манчестър Сити се реализира, клубът и нападателят ще трябва да договорят бъдещето му, а интересът към норвежеца със сигурност ще бъде огромен.