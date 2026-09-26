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По коя телевизия да гледаме България - Люксембург от Лигата на нациите ?

По коя телевизия да гледаме България - Люксембург от Лигата на нациите ?
БТА

Националният отбор на България започва участието си в новото издание на Лигата на нациите срещу Люксембург

Българският национален отбор по футбол започва тази вечер участието си в Лигата на нациите. "Лъвовете" приемат Люксембург в първия си мач от група 4 на Лига С.

Срещата е от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, като ще бъде предавана пряко по MAX One.

На живо: България - Люксембург (Съставите)

Това ще бъде и първият двубой на националния отбор, който се излъчва по новия телевизионен дом на "трикольорите". А1 придоби правата за срещите на България от Лигата на нациите, квалификациите за Евро 2028 и избрани международни приятелски мачове до края на настоящия цикъл.

MAX One е достъпен не само за абонатите на А1, но и в мрежите на Vivacom и Yettel. За клиентите на А1 каналът е част от основните телевизионни пакети без допълнително заплащане.

България е в група с Люксембург, Естония и Исландия. След днешното домакинство "лъвовете" ще приемат Естония на 29 септември, а през октомври им предстоят гостувания на Исландия и Люксембург.

Така за феновете най-важното преди първия съдийски сигнал е ясно - България - Люксембург, 19:00 часа, пряко по MAX One.

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